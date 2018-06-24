Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
65 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 20:21
Польща - Колумбія: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади команд на матч другого туру в групі H між збірними Японії і Сенегалу.
#POL и #COL: стартовые составы!#POLCOL pic.twitter.com/F37lhPU1tU— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 червня 2018 р.
Польща: Щенсни, Піщек, Паздан, Беднарек, Берешиньскі, Крихов'як, Гуральскі, Зєлінскі, Рибус, Лєвандовскі, Ковнацкі
Колумбія: Оспіна, Аріас, Міна, Мохіка, Давінсон Санчес, Барріос, Агілар, Хамес Родрігес, Куадрадо, Кінтеро, Фалькао.
Матч розпочнеться о 21:00.
Нагадаємо, що раніше Чемпіон публікував анонс матчу Польща - Колумбія.
Також була інформація про те, де дивитися матч Польща - Колумбія.
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