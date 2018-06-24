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24.06.2018  20:21

Польща - Колумбія: стартові склади команд

 

Стали відомі стартові склади команд на матч другого туру в групі H між збірними Японії і Сенегалу.

Польща: Щенсни, Піщек, Паздан, Беднарек, Берешиньскі, Крихов'як, Гуральскі, Зєлінскі, Рибус, Лєвандовскі, Ковнацкі

Колумбія: Оспіна, Аріас, Міна, Мохіка, Давінсон Санчес, Барріос, Агілар, Хамес Родрігес, Куадрадо, Кінтеро, Фалькао.

Матч розпочнеться о 21:00.

Нагадаємо, що раніше Чемпіон публікував анонс матчу Польща - Колумбія.

Також була інформація про те, де дивитися матч Польща - Колумбія.





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