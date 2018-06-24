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24.06.2018  21:25

Японія - Сенегал: бойова нічия на користь суперників. ВІДЕО

Кейсуке Хонда автор другого голу японців

Збірні Японії та Сенегалу не виявили сильнішого у грі 2-го туру групи Н.

Збірна Сенегалу двічі виходила вперед, але японці кожного разу відновлювали статус кво. Але про все по порядку.

Гру активніше розпочали сенегальці, заробивши в самому дебюті гри два кутових, які в тім не принесли дивідендів. А вже на 11-й хвилині Юссуф Сабалі мав чудову нагоду відкрити рахунок у грі, проте удар у гравця Сенегалу не вийшов і кіпер японців Едзі Кавасіма з легкістю приборкав м'яч. Проте, зі кілька секунд африканці все ж вийшли вперед: Садіо Мане заштовхав м'яч корпусом у ворота збірної Японії. У ці хвилини сенегальці виглядали краще, але створити щось більш-менш небезпечне не виходило. Відігралися ж японці на 34-й хвилині після вишуканої комбінації. Юто Нагамото віддав зручну передачу на Такасі Інуї в карний майданчик і нападник чітко пробив у нижній кут. 1:1.

Другий тайм нічим особливим не відрізнявся від першого: команди намагалися більше контролювати м'яч в центрі поля, а ось до гострих моментів чи хоча б напівмоментів справа не доходила. Лише на 64-й хвилині потужний удар Такасі Інуї прийняла на себе поперечина воріт.

Та все ж уперед знову вийшли сенегальці. Це Мусса Ваге відгукнувся на простріл з лівого флангу та пробив під поперечину.

Японці змушені були йти вперед. На 75-й хвилині захисники збірної Сенегалу встигли заблокувати удар Юя Осако. А за 3 хвилини японці відновили рівновагу. Після навісу з місця правого інсайду помилився кіпер сенегальців Ндіайє і Кейсуке Хонда переправив м'яч у пості ворота після прострілу Інуї.

Тож 2:2 і обидві команди мають по 4 очки з абсолютно рівними показниками.

Інша гру групи Н Польща - Колумбія розпочалась о 21:00.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група H

24 червня

Японія – Сенегал 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 11 Мане, 1:1 – 34 Інуї, 1:2 – 71 Ваге, 2:2 – 78 Хонда

Японія – Кавасіма, Сакаї, Йосіда, Седзі, Нагатомо, Хасебе, Сібасакі, Харагуті (Окадзакі, 75), Кагава (Хонда, 72), Інуї (Усамі, 87), Осако.

Сенегал – Ндіайє, Ваге, Сане, Кулібали, Сабалі, Ндіайє (Куяте, 65), Сарр, Ндіайє (Ндойє, 81), Гуйє, Мане, Ньянг (Діуф, 86).

Попередження: Ньянг (59), Інуї (68), Сабалі (90), Ндойе (90), Хасебе (90).





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