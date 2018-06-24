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24.06.2018  22:58

Колумбія познущалася над Польщею і залишила її за бортом Мундіалю

 

Збірна Колумбії розгромила Польщу в матчі 2-го туру групового етапу ЧС-2018.

На 40-й хвилині рахунок відкрив захисник Міна. На 70-й хвилині забив Радамель Фалькао, а через 5 хвилин остаточний рахунок встановив Хуан Куадрадо.

Як відомо, раніше в цій групі Японія і Сенегал зіграли внічию.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група H

24 червня

Польща - Колумбія 0: 3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 40 Міна, 0:2 – 70 Фалькао, 0:3 – 75 Куадрадо





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