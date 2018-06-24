Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 22:58
Колумбія познущалася над Польщею і залишила її за бортом Мундіалю
Збірна Колумбії розгромила Польщу в матчі 2-го туру групового етапу ЧС-2018.
На 40-й хвилині рахунок відкрив захисник Міна. На 70-й хвилині забив Радамель Фалькао, а через 5 хвилин остаточний рахунок встановив Хуан Куадрадо.
Як відомо, раніше в цій групі Японія і Сенегал зіграли внічию.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група H
24 червня
Польща - Колумбія 0: 3 (0:1, 0:2)
Голи: 0:1 – 40 Міна, 0:2 – 70 Фалькао, 0:3 – 75 Куадрадо
#POL 0-3 #COL— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 червня 2018 р.
Все! Команда Хосе Пекермана одерживает блестящую победу, и теперь судьба колумбийцев находится в их собственных руках👐#POLCOL pic.twitter.com/5stDKAnCeS
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