Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
195 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 19:35
Голкіпер збірної Німеччини дізнався, чи зможе зіграти на Мундіалі
|Мануель Нойєр
Голкіпер мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойєр пройшов фінальний медогляд, який повинен був дати відповідь на запитання щодо його участі в чемпіонаті світу.
32-річний воротар успішно пройшов усі процедури. Медики, які обстежували Нойєра, вирішили, що він готовий грати на Мундіалі, повідомляє Bild.
Нагадаємо, що кіпер Баварії через травму ноги пропустив майже 9 місяців і почав тренуватися трохи більше місяця тому, пише football24.ua.
Раніше була інформація, що Нойєр дограв матч проти Реала зі зламаною ногою.
Також повідомлялося, що Нойєр вибув до кінця сезону.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
12.10.2017
Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій