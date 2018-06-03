Голкіпер збірної Німеччини дізнався, чи зможе зіграти на Мундіалі

Мануель Нойєр

Голкіпер мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойєр пройшов фінальний медогляд, який повинен був дати відповідь на запитання щодо його участі в чемпіонаті світу.

32-річний воротар успішно пройшов усі процедури. Медики, які обстежували Нойєра, вирішили, що він готовий грати на Мундіалі, повідомляє Bild.

Нагадаємо, що кіпер Баварії через травму ноги пропустив майже 9 місяців і почав тренуватися трохи більше місяця тому, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що Нойєр дограв матч проти Реала зі зламаною ногою.

Також повідомлялося, що Нойєр вибув до кінця сезону.