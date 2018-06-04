Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
149 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 08:40
Стало відомо, чи зможе Нойер зіграти на чемпіонаті світу
|Мануель Нойер
Гокіпер Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойер зможе зіграти на мундіалі в Росії.
Про це повідомляє Bild.
Воротар, який протягом 8,5 місяців відновлювався від травми ноги, в суботу відіграв у повному обсязі товариський матч з командою Австрії (1:2).
Медики, які проводили обстеження зробили висновок, що Нойер готовий виступити на ЧС-2018.
Нагадаємо, що рік тому Нойер зламав стопу, а восени не зміг грати, через що був прооперований.
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