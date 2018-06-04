Стало відомо, чи зможе Нойер зіграти на чемпіонаті світу

Мануель Нойер

Гокіпер Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойер зможе зіграти на мундіалі в Росії.

Про це повідомляє Bild.

Воротар, який протягом 8,5 місяців відновлювався від травми ноги, в суботу відіграв у повному обсязі товариський матч з командою Австрії (1:2).

Медики, які проводили обстеження зробили висновок, що Нойер готовий виступити на ЧС-2018.

Нагадаємо, що рік тому Нойер зламав стопу, а восени не зміг грати, через що був прооперований.