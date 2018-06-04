Зірка Манчестер Сіті не потрапила до заявки збірної Німеччини на чемпіонат світу

Лерой Сане

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов не включив Лероя Сане до заявки на ЧС-2018.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт збірної.

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевін Трапп (ПСЖ);

Захисники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Ніклас Зюле, Йозуа Кімміх (усі – Баварія), Маттіас Гінтер (Боруссія М), Йонас Гектор (Кельн), Марвін Платтенгардт (Герта), Антоніо Рюдігер (Челсі);

Півзахисники: Юліан Брандт (Байер), Юліан Дракслер (ПСЖ), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Самі Хедіра (Ювентус), Тоні Кроос (Реал), Леон Горетцка, Себастьян Руді (обидва – Баварія), Месут Озіл (Арсенал);

Нападники: Маріо Гомес (Штутгарт), Марко Ройс (Боруссія Д), Томас Мюллер (Баварія), Тімо Вернер (РБ Лейпциг).

Нагадаємо, що Нойер днями відновився після травми, яку лікував майже рік. Він буде капітаном збірної.

Також повідомлялося, що Льов категорично відмовився від роботи в Реалі.