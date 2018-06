Зірка Манчестер Сіті не потрапила до заявки збірної Німеччини на чемпіонат світу

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов не включив Лероя Сане до заявки на ЧС-2018.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт збірної.

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевін Трапп (ПСЖ);

Захисники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Ніклас Зюле, Йозуа Кімміх (усі – Баварія), Маттіас Гінтер (Боруссія М), Йонас Гектор (Кельн), Марвін Платтенгардт (Герта), Антоніо Рюдігер (Челсі);

Півзахисники: Юліан Брандт (Байер), Юліан Дракслер (ПСЖ), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Самі Хедіра (Ювентус), Тоні Кроос (Реал), Леон Горетцка, Себастьян Руді (обидва – Баварія), Месут Озіл (Арсенал);

Нападники: Маріо Гомес (Штутгарт), Марко Ройс (Боруссія Д), Томас Мюллер (Баварія), Тімо Вернер (РБ Лейпциг).

The final 23-man squad for the #WorldCup 🇩🇪#DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/SOJa14wIOD