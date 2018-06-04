Захисник Динамо не поїде на чемпіонат світу

Томаш Кендзьора

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора не потрапив до завки збірної Польщі на ЧС-2018.

Про це повідомляє офіціний аккаунт у твіттері польської збірної.

Остаточний склад польської національної команди виглядає наступним чином.

У список увійшли 23 футболісти.

Воротарі: Лукаш Фабіанський (Суонсі, Уельс), Войцех Щенсний(Ювентус, Італія), Бартош Бялковський (Іпсвіч, Англія);

Захисники: Ян Беднарек (Саутгемптон, Англія), Бартош Берешіньскі (Сампдорія, Італія), Тіаго Чонек (СПАЛ, Італія), Каміль Глік (Монако), Артур Єджейчик, Міхал Паздан (обидва - Легія), Лукаш Піщек (Борусія Дортмунд, Німеччина).

Півзахисники: Якуб Блащиковський (Вольфсбург, Німеччина), Яцек Гуральський (Лудогорець, Болгарія), Каміль Гросицький (Халл, Англія), Рафал Кужава (Гурнік Забже, Польща), Кароль Лінетти (Сампдорія, Італія), Славомир Пешко (Легія, Польща), Гжегож Криховяк (Вест Бромвіч, Англія), Пйотр Зелінський (Наполі, Італія);

Нападники: Давид Ковнацкі (Сампдорія, Італія), Роберт Левандовський (Баварія, Німеччина), Аркадіуш Мілік (Наполі, Італія), Лукаш Теодорчик (Андерлехт, Бельгія).

Польща на груповому етапі Чемпіонату світу зіграє зі збірними Сенегалу, Колумбії і Японії.

Нагадаємо, зірка Інтера не потрапив до заявки збірної Аргентини на ЧС-2018.

Крім того, суперник збірної Росії на Мундіалі визначився із складом.