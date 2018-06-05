Швидкість та завзяття: молоді гравці, які можуть запалити на ЧС-2018. ВІДЕО

Чи вистрілять на чемпіонаті світу у Росії молоді футболісти? Чи зможуть впоратися із хвилюванням та виправдати видані тренерами та вболівальниками аванси? Відповіді на ці запитання ми дізнаємося дуже скоро, а поки пропонуємо свою версію найяскравіших молодих футболістів, які зіграють на Мундіалі.



Кіліан Мбаппе - одна із молодих зірок ЧС-2018/FFF Кіліан Мбаппе - одна із молодих зірок ЧС-2018/FFF

Незважаючи на те, що враження від майбутньої першості світу у Росії вже давно зіпсовано місцем її проведення, змагання найкращих збірних світу не перестають бути цікавими для багатьох вболівальників. Тож Чемпіон буде інформувати вас про найцікавіші події Мундіалю – до та після його старту 14 червня.

Розпочати знайомство із ЧС-2018 пропонуємо розповіддю про футболістів, які часто вистрілюють саме на планетарних форумах і які, незважаючи на свій молодий вік, вже спромоглися зробити певні звершення у своїй кар’єрі, потрапивши у число 23-х найкращих футболістів своїх країн.

Мова піде про гравців, які народилися у другій половині 1990-х років – після того, як у 1994-му відгримів чемпіонат світу у США, де в основному запалювали футболісти більш дорослого покоління - Ромаріу, Бебету, Христо Стоїчков, Георгі Хаджі, Роберто Баджо, Денніс Бергкамп, Габріель Батістута, Мартін Бролін, Томас Бролін, Кеннет Андерссон, Олег Саленко.

Одразу зазначимо, що у розповідь потрапили футболісти, яким виповнилося не більше 23-х років.

Піоне Сісто (Данія, Сельта) - 23 роки, вінгер

Сісто уже увійшов в історію чемпіонатів світу, ставши першим гравцем суданського походження на планетарних форумах. Проте, якщо він проявить себе у поєдинках проти французів, австралійців та перуанців, - може стати особливим і по суто ігрових показниках.

Цей лівий вінгер запам'ятався вболівальникам ще за виступами у данському Мідтьюлланні, забивши чудовий гол у ворота МЮ в 1/16 фіналу Ліги Європи-2015/16 (тоді данці несподівано перемогли на своєму полі 2:1, але були розгромлені 5:1 у матчі-відповіді).

Тож вже влітку 2016-го африканець перейшов у Сельту, де поступово став гравцем основи.

До його плюсів відносять вибуховість, пластичність під час фінтів, кмітливість та наполегливість. У Сельті Сісто забиває небагато, як для атакувального гравця - проте часто асистує партнерам та грає на оборону. До речі, один з голів Піоне забив своїй улюбленій команді - Барселоні (у рамках 1/8 фіналу Кубку Іспанії). У збірній Данії спеціалісти відзначають його чудову взаємодію із Крістіаном Еріксеном з Тоттенгема.

Трент Александер-Арнольд (Англія, Ліверпуль) – 19 років, захисник

Виклик Трента став певною несподіванкою, адже він не провів за збірну ще жодного матчу.

Правий захисник у своєму, можна сказати, юному віці став гравцем основи команди Юргена Клоппа. Так, він узяв участь у фіналі Ліги чемпіонів, де діяв проти одного із найкращих лівих беків світу Марселу. Важко оцінювати дії молодого гравця у настільки важливому та напруженому поєдинку, тим більше, що його команда поступилася що називається без варіантів. Проте можливо саме цей матч, а також ще 8 потраплянь в основу червоних у матчах Ліги чемпіонів змусили Саутгейта піти на доволі ризикований хід.

Цікаво, що Александер-Арнольд поступається своєму більш досвідченому конкуренту по позиції Кірану Треппьєру із Тоттенгема за такими показниками як підкати, ключові передачі та точні передачі у штрафну. А от за обводками молодий футболіст виглядає краще.

Ще один цікавий факт: фулбек міг завоювати свій перший титул у складі збірної Англії U-19, проте він пропустив першість через рішення Ліверпуля, а англійці між тим стали чемпіонами Євро-2017.

Буде шкода, якщо Александер-Арнольд так і не отримає місця в основі на чемпіонаті світу, проте будемо сподіватися, що Саутгейт продовжить робити ставку на молодь і під час найважливішого старту чотирьохріччя.

Лукас Торрейра (Уругвай, Сампдорія) – 22 роки, центральний півзахисник

Футболіст, зріст якого складає усього 168 см, чудово проявив себе у захисних діях Сампдорії. Торрейра у Серії А став одним із найкращих у таких важливих для опорника показниках як відбори, перехоплення та відсоток виграних єдиноборств. При цьому він має ще одну якість – поставлений удар.

Що стосується статистики, то цілком природно, що у його активі немає багато голів – усього чотири, проте один із них він забив Ювентусу у рамках 13-го туру, а його команда здобула блискучу перемогу 3:2.

Очевидно, що Торрейра, вартість якого оцінюється у 25 мільйонів євро, може піти на підвищення після Мундіалю.

Гонсалу Гедеш (Португалія, Валенсія), 21 рік, вінгер

Лівофлангового гравця на початку 2017 року Бенфіка продала у ПСЖ. Проте наступного сезону французи віддали перспективного футболіста в оренду у Валенсію, де португалець став одним із ковалів вдалого виступи кажанів у Ла Лізі, де вони зайняли четверте місце, лише на два очки поступившись Реалу у боротьбі за бронзу. На його рахунку 39 матчів, в яких він забив 6 голів та зробив 11 асистів.

Гонсало Гедеш/FPF

Серед його плюсів – здатність діяти на обох флангах атаки, а також можливість зіграти і на позиції під нападником. Гедеш має непоганий арсенал фінтів і може бути проблемою для будь-якого захисника. Кажуть, що Криштіану Роналду хотів, щоб Гедеш перейшов у Реал, коли той грав ще у Бенфіці, проте врешті-решт ПСЖ випередив іспанського гранда.

Зазначимо, що за збірну Португалії Гедеш провів уже 8 матчів та забив у них 1 гол.

Ірвінг Лосано (Мексика, ПСВ) – 22 роки, вінгер

Ще один гравець лівого флангу атаки може порадувати вболівальників яскравою грою на Мундіалі. У нинішньому сезоні мексиканець – справжній лідер ПСВ і, звісно, один із ковалів довгоочікуваного золота команди. На його рахунку - 17 голів та 11 гольових передач у 29 поєдинках національної першості Нідерландів (Лосано став найкращим бомбардиром команди).

Та й за збірну Мексики він грає вже давненько, дебютувавши у ній у 20 років.

Незважаючи на свій вік, у його активі 27 матчів за біло-зелених, у яких він забив 7 голів. Лосано брав участь не лише у кваліфікації ЧС-2018, а й у Копа Америка та Кубку Конфедерацій. Тобто крім гольового відчуття та гарно розвинених навичок, до яких можна віднести техніку та удар, Лосано має серйозний досвід. Що і казати, якщо до переходу у ПСВ влітку 2017-го він зі своєю Пачукою виграв Лігу чемпіонів КОНКАКАФ, ставши найкращим бомбардиром розіграшу.

Тож Мундіаль-2018 безперечно може стати переламним у кар’єрі мексиканця.

Джовані Ло Чельсо (Аргентина, ПСЖ) – 22 роки, центральний півзахисник

ПСЖ купив Ло Чельсо у Росаріо ще влітку 2016 року, проте це був трансфер на перспективу. Аргентинець провів ще сезон у своїй рідній команді, а потім повернувся у Париж, де спромігся закріпитися у складі команди Унаї Емері. Причому першу половину сезону він виходив в основному на заміну, граючи максимум по 20-25 хвилин, а от у 2018-му іспанський спеціаліст вже більше довіряв Ло Чельсо.

Наприклад, аргентинець зіграв майже весь матч проти Реала у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (у першому поєдинку, який завершився з рахунком 1:3, а у матчі-відповіді Емері залишив його на лавці – ред.).

На його рахунку – 48 матчів за ПСЖ в усіх турнірах. Під час перебування на полі у цих поєдинках центрхав забив 6 голів та віддав 7 гольових передач.

Ло Чельсо може зіграти на будь-якій позиції у центрі півзахисту, але де б він не діяв, він завжди проявляє міцність, непоступливість та креатив. У ПСЖ він добре взаємодіє із більш потужними Марко Вератті та Адріеном Рабйо, а у складі альбіселесте йому скоріше за все світить місце в основі та одна із ключових ролей у захисних та атакувальних діях команди.

Родріго Бентакур (Уругвай, Ювентус) – 20 років, центральний півзахисник

Потужний уругваєць зарекомендував себе ще у складі молодіжної команди Боки Хуніорс. Після дебюту на дорослому рівні Бентакур потрапив у складі команди U-20 на першість світу у Кореї, де селесте фінішували четвертими, поступившись у матчі за третє місце Італії лише у серії пенальті. Та й у півфіналі уругвайці дали дорогу у фінал Венесуелі лише після футбольної лотереї. Цікаво, що у тій серії Бентакур реалізував свою спробу.

У Ювентусі Бентакур опинився як частина угоди щодо трансферу Карлоса Тевеса на батьківщину. До того ж стара синьйора доплатили Боці ще близько 10 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Бентакур з’являвся у складі Юве в основному на заміні. Проте через травму Міралема П’янича він вийшов на поле в основному складі у матчі 1/4 фіналу ЛЧ проти Реала. І незважаючи на те, що іспанці виграли 3:0 (а коли Роналду забиває один із голів ножицями, то такий Реал зупинити вкрай важко), уругваєць виглядав на полі непогано. Можливо він би зіграв у матчі-відповіді, яка склалася для італійського гранду значно краще, проте пропускав її через перебір жовтих карток.

Як би там не було, але Бентакур виділяється на полі тим, що справді дружить із м’ячем. А ще він може зіграти як ближче до воріт суперника, так і виступити у ролі першого останнього ешелону півзахисту. Також у Ювентусі він використовувався і на правому фланзі півзахисту.

У збірній Уругваю, яка буде грати на ЧС-2018 проти Єгипту, Саудівської Аравії та Росії, Родріго виступав лише у товариських матчах. Проте очевидно, що керманич команди Оскар Табарес дасть йому шанс.

Маркус Решфорд (Англія, Манчестер Юнайтед) – 20 років, нападник

Нападнику Манчестер Юнайтед вдалося обійти у заочній конкуренції за місце в атаці у команді Гарета Саутгейта у чемпіона світу-2017 у складі команди U-20 Домініка Соланке, який став найкращим бомбардиром англійців на першості у Кореї. Проте очевидно, що керманич трьох левів орієнтувався на бомбардирські якості футболістів на дорослому рівні, а тут Решфорд явно переважає свого візаві.

Решфорд виділявся своєю технікою та нестандартним мисленням ще у дитинстві. Зберіг він ці якості і на юніорському та вже дорослому рівнях. Так, наприклад, він відзначився дублем у дебютному поєдинку своєї команди у рамках Юнацької ліги УЄФА, а згодом темношкірий нападник став гравцем основи червоних дияволів, а завдяки його якостям молодого нападника частенько порівнюють з двома іншими легендарними гравцями МЮ – Еріком Кантоною та Девідом Бекхемом.

У нинішньому сезоні Решфорд провів за МЮ 52 поєдинки, забивши у них 13 голів та віддавши 9 передач (така кількість гольових - непогано, як для форварда, чи не так?).

У збірній Англії він дебютував при Рої Годжсоні у віці 18 років. А вже у кваліфікації до ЧС-2018 він провів 10 поєдинків, причому 4 з них розпочинав у стартовому складі. На його рахунку 2 голи у 18 поєдинках за трьох левів.

Наразі його трансферна вартість складає приблизно 65 мільйонів євро.

Сергей Мілінкович-Савич (Сербія, Лаціо) – 23 роки, центральний півзахисник

Сербський центрхав, який народився в Іспанії, але згодом вирішив виступати за збірну своєї етнічної батьківщини, вже встиг стати ключовою фігурою у Лаціо.

Попередні сезони в італійській команді, а також перемога на чемпіонаті світу U-20 у 2015 році, зробили його відомим, а виступи у першості Серії А та єврокубках-2017/18 вивели на новий рівень: ще взимку ім’я Мілінковича-Савича частенько з’являлося у трансферних новинах, а згодом, якщо вірити ЗМІ, виявилося, що за нього готові викласти понад 150 мільйонів євро такі гранди як ПСЖ, Ювентус, Манчестер Юнайтед.

У чому ж переваги цього гравця? По-перше, він виділяється габаритами – зі зростом 1,91, що для гравця центру поля дуже важливий аспект. Мілінкович-Савич може грати як у відборі, так і брати безпосередню участь в атаці – для нього не проблема притримати м’яч, а коли треба – віддати хороший пас уперед. По-друге, у Сергея поставлений удар, тож для команди Младена Крстаїча це безумовно величезна знахідка та плюс в атакувальних діях.

Цікаво, що при усіх своїх заслугах та досягненнях Сергей дебютував у збірній Сербії лише минулої осені, коли балканці вже забезпечили собі участь у ЧС-2018. До цього він то не потрапляв у склад, то відправлявся у відрядження до молодіжки. Як би там не було, але Мілінкович-Савич двічі виходив на поле у футболці національної збірної – проти Китаю (2:0) та Кореї (1:1). У грі з корейцями він відзначився гольовим пасом. У березні наш герой не зміг взяти участь у двох поєдинках Сербії через травму.

Очікуємо, що на чемпіонаті світу Мілінкович-Савич ще раз здивує вболівальників, а головне закріпиться серед топових футболістів світу. Цілком ймовірно, що і ціна на нього зросте, а у новому сезоні він опиниться в одному з топ-клубів континенту.

Правда, як відомо, сербам ще на груповому турнірі прийдеться грати із Бразилією, Швейцарією та Коста-Рікою – дуже важкий варіант суперництва.

Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ) – 19 років, вінгер

Звісно, будь-який хіт-парад молодих гравців ЧС-2018 не обійшовся би без Кіліана Мбаппе, проте назвати його перспективним, не повертається язик. У свої роки Мбаппе став одним із найдорожчих гравців на планеті, підтвердивши гроші, які витратив на нього ПСЖ, виплативши йому за сезон близько 17 мільйонів євро (адже за трансфер із Монако Сен-Жермен поки що не платили, взявши футболіста в оренду).

Його порівнюють із великим Тьєррі Анрі за його філігранну техніку, швидкість та пластику, а також поставлений удар. У нинішньому сезоні у ПСЖ Мбаппе забив 21 гол та віддав 16 передач у 46 матчах.

У збірній Франції вінгер дебютував у березні 2017-го та взяв участь у декількох поєдинках кваліфікації ЧС-2018. До речі, два із трьох своїх голів за синіх Мбаппе забив у товариському матчі проти Росії, коли французи перемогли у Санкт-Петербурзі 3:1.

Безперечно , що Мбаппе, трансферна вартість якого оцінюється у 120 мільйонів євро (згідно із даними Transfermarkt, але от ПСЖ мусить заплатити Монако близько 150 мільйонів, а іншим клубам, як-от Реалу, Мбаппе може обійтися і у 200 мільйонів), стане прикрасою ЧС-2018. Звісно, усе буде залежати від результатів команди Дідьє Дешама, але скоріше за все Мбаппе буде потрапляти у стартовий склад, тож і від нього самого залежить, чи зможуть триколірні впоратися із Австралією, Данією та Перу на стадії групового турніру.

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