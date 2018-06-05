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05.06.2018  12:40

Стало відомо, хто коментуватиме матчі ЧС-2018 на Інтері

 

Український телеведучий Роман Кадемін розповів, хто буде коментувати на телеканалах Інтер та НТН матчі ЧС-2018.

Про це пише сайт телеканалу.

"Я буду працювати в професійній команді. Разом зі мною матчі коментуватимуть Олександр Тингаєв, Олександр Сукманський, Юрій Кириченко. Крім того, ми плануємо залучати до коментарів зірок футболу і авторитетних експертів", - сказав Кадемін.

Нагадаємо, ЧС-2018 в Росії пройде з 14 червня по 15 липня.

Як відомо, раніше відомий коментатор жорстко висловився щодо роботи на Інтері під час трансляцій Мундіалю.

Нагадаємо, що Інтер став офіційним транслятором матчів чемпіонату світу у Росії.





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