Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
641 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 12:40
Стало відомо, хто коментуватиме матчі ЧС-2018 на Інтері
Український телеведучий Роман Кадемін розповів, хто буде коментувати на телеканалах Інтер та НТН матчі ЧС-2018.
Про це пише сайт телеканалу.
"Я буду працювати в професійній команді. Разом зі мною матчі коментуватимуть Олександр Тингаєв, Олександр Сукманський, Юрій Кириченко. Крім того, ми плануємо залучати до коментарів зірок футболу і авторитетних експертів", - сказав Кадемін.
Нагадаємо, ЧС-2018 в Росії пройде з 14 червня по 15 липня.
Як відомо, раніше відомий коментатор жорстко висловився щодо роботи на Інтері під час трансляцій Мундіалю.
Нагадаємо, що Інтер став офіційним транслятором матчів чемпіонату світу у Росії.
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