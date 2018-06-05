Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
906 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 14:16
На Інтері не розуміють, чому коментатори відмовляються працювати на матчах ЧС-2018
Коментатори, які відмовляються коментувати матчі ЧС-2018, втрачають можливість потрапити в історію.
Про це заявив телеведучий Роман Кадемін, який буде коментувати матчі Мундіалю.
"Як я відношуся до тих, хто відмовився? Як мінімум, я знаходжу це дивним. Це реально втрачена можливість бути причетним до історичного моменту, реалізувати свої творчі амбіції перед такою масштабною аудиторією. Іншого такого шансу може не бути", - сказав він.
"Спілкуючись з колегами, бачу, як горять їхні очі. І мені дуже шкода тих, хто цього не розуміє", - цитує Кадеміна сайт Інтера.
Як відомо, раніше відомий коментатор жорстко висловився щодо роботи на Інтері під час трансляцій Мундіалю.
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