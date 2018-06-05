На Інтері не розуміють, чому коментатори відмовляються працювати на матчах ЧС-2018

Коментатори, які відмовляються коментувати матчі ЧС-2018, втрачають можливість потрапити в історію.

Про це заявив телеведучий Роман Кадемін, який буде коментувати матчі Мундіалю.

"Як я відношуся до тих, хто відмовився? Як мінімум, я знаходжу це дивним. Це реально втрачена можливість бути причетним до історичного моменту, реалізувати свої творчі амбіції перед такою масштабною аудиторією. Іншого такого шансу може не бути", - сказав він.

"Спілкуючись з колегами, бачу, як горять їхні очі. І мені дуже шкода тих, хто цього не розуміє", - цитує Кадеміна сайт Інтера.

Як відомо, раніше відомий коментатор жорстко висловився щодо роботи на Інтері під час трансляцій Мундіалю.