Зірка Манчестер Сіті, яку не взяли на чемпіонат світу в складі Німеччини, зробив заяву в соцмережах

Лерой Сане

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане, який залишився поза заявкою збірної Німеччини на ЧС-2018, побажав успіху своїм співвітчизникам.

Про це футболіст написав у твіттері.

"Дякую всім за слова підтримки вчора і сьогодні. Звичайно, я засмучений тим, що не візьму участі в чемпіонаті світу, але повинен визнати це рішення і продовжувати працювати над собою. Нашій збірній бажаю тільки перемоги!"- написав Сане.

У цьому сезоні Сане забив 10 голів і зробив 15 асистів в АПЛ.

Нагадаємо, що наставник німців Льов категорично відмовився від роботи в Реалі.