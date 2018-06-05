Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
319 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 18:20
Зірка Манчестер Сіті, яку не взяли на чемпіонат світу в складі Німеччини, зробив заяву в соцмережах
|Лерой Сане
Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане, який залишився поза заявкою збірної Німеччини на ЧС-2018, побажав успіху своїм співвітчизникам.
Про це футболіст написав у твіттері.
"Дякую всім за слова підтримки вчора і сьогодні. Звичайно, я засмучений тим, що не візьму участі в чемпіонаті світу, але повинен визнати це рішення і продовжувати працювати над собою. Нашій збірній бажаю тільки перемоги!"- написав Сане.
У цьому сезоні Сане забив 10 голів і зробив 15 асистів в АПЛ.
Нагадаємо, що наставник німців Льов категорично відмовився від роботи в Реалі.
🇩🇪🏆🇩🇪 #LS19 #inSané @DFB_Team pic.twitter.com/1IEmMhBVaw— Leroy Sané (@LeroySane19) 5 июня 2018 г.
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