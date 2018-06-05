Росія не змогла перемогти Туреччину в останньому матчі перед чемпіонатом світу

Чи вистрілять на чемпіонаті світу у Росії молоді футболісти? Чи зможуть впоратися із хвилюванням та виправдати видані тренерами та вболівальниками аванси? Відповіді на ці запитання ми дізнаємося дуже скоро, а поки пропонуємо свою версію найяскравіших молодих футболістів, які зіграють на Мундіалі.