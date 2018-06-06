Гравці збірної Мексики готуються до ЧС-2018 за власною методикою

Гравці збірної Мексики влаштували вечірку, на яку запросили 30 дівчат з ескорт-агентств.

Про це повідомляє tvnotas.com.

За інформацією місцевих медіа, кілька футболістів національної команди - Ектор Еррера, Гільєрмо Очоа, Хесус Гальярдо, Хонатан і Джовані дос Сантос, Хесус Корона, Рауль Хіменес, Карлос Сальседо і Марко Фабіан - влаштували вечірку, на яку запросили 30 дівчат, щоб відсвяткувати завершення підготовки до ЧС-2018.

Будь-які подробиці невідомі, при цьому багато хто з вищезгаданих футболістів одружені. Футболісти відпочивали з 22 годин до 4 ранку.

Стверджується, що це сталося після товариського матчу з Шотландією, пише tribuna.

Нагадуємо, раніше зірку Манчестер Сіті не внесли в заявку збірної Німеччини на чемпіонат світу.

Крім того, колишнього нападника Арсеналу обікрали у Москві.