Гравці збірної Мексики готуються до ЧС-2018 за власною методикою
Гравці збірної Мексики влаштували вечірку, на яку запросили 30 дівчат з ескорт-агентств.
Про це повідомляє tvnotas.com.
За інформацією місцевих медіа, кілька футболістів національної команди - Ектор Еррера, Гільєрмо Очоа, Хесус Гальярдо, Хонатан і Джовані дос Сантос, Хесус Корона, Рауль Хіменес, Карлос Сальседо і Марко Фабіан - влаштували вечірку, на яку запросили 30 дівчат, щоб відсвяткувати завершення підготовки до ЧС-2018.
Будь-які подробиці невідомі, при цьому багато хто з вищезгаданих футболістів одружені. Футболісти відпочивали з 22 годин до 4 ранку.
Стверджується, що це сталося після товариського матчу з Шотландією, пише tribuna.
Нагадуємо, раніше зірку Манчестер Сіті не внесли в заявку збірної Німеччини на чемпіонат світу.
Крім того, колишнього нападника Арсеналу обікрали у Москві.
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