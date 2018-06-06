Інтер оприлюднив розклад трансляцій чемпіонату світу

Телеканал Інтер опублікував розклад трансляцій чемпіонату світу з футболу, який 14 червня розпочнеться в Росії.

Майже всі матчі Мундіалю транслюватимуть саме на Інтері, і лише 8 із 48 - на НТН.

Розклад трансляцій доступний за цим посиланням.

Нагадаємо, що стало відомо, хто коментуватиме матчі ЧС-2018 на Інтері.

Раніше повідомлялося, що відомий коментатор жорстко висловився щодо роботи на Інтері під час трансляцій Мундіалю.