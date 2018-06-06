Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕО

Аргентина та Португалія виступають на ЧС-2018 у різних групах, проте порівнювати гру Ліонеля Мессі та Криштіану Роналду на Мундіалю будуть мільйони вболівальників. Пропонуємо вашій увазі погляд на протистояння двох найкращих футболістів планети з цікавого боку.





Ліонель Мессі та Криштіану Роналду безперечно великі футболісти. Проте, коли мова заходить про виступи за збірні, вболівальники хотіли б від них більшого.

Будь-яка суперечка про найкращих футболістів у світі рано чи пізно завершується обговоренням двох кандидатів – Криштіану Роналду та Ліонеля Мессі. У своїх клубах ці двоє побили все можливі рекорди, а також спромоглися виграти по 5 Золотих м’ячів .

Криштіану Роналду та Ліонель Мессі на чемпіонатах світу

Роналду (Португалія)

Кількість чемпіонатів/матчів - 3/13.

Дебют: 11.06.2006, матч групового турніру проти Анголи (1:0)

Кількість голів та передач: 3+2.

Перший гол: 17.06.2006, матч групового турніру проти Ірану (2:0)

Мессі (Артентина)

Кількість чемпіонатів/матчів - 3/15

Дебют: 16.06.2006, матч групового турніру проти Сербії та Чорногорії (6:0)

Кількість голів та передач: 5+5

Перший гол: матч групового турніру проти Сербії та Чорногорії (6:0)

У той же час їхня безпрецедентне домінування двох зірок над іншими футболістами стосується лише матчів за клуби – на рівні збірних, а особливо що стосується виступів на чемпіонатах світу, їхні досягнення не такі вагомі. У першу чергу, ні Мессі, ні Роналду ніколи не вигравали чемпіонат світу. Тож Мундіаль-2018 може стати для обох останнім шансом потримати у руках Кубок світу.

Те, що або Аргентина, або Португалія можуть перемогти у Росії, цілком ймовірно - кінець кінцем португальці - чинні чемпіони Європи, а аргентинці - срібні призери ЧС-2014. Але є досягнення інших футболістів, які вже точно ніколи не перевершать ні Роналду, ні Мессі.

Кількість золотих нагород чемпіонатів світу

Рекорд – Пеле (Брализілія) – 3

Легендарний бразилець, один із найвидатніших футболістів планети вигравав із своєю командою чемпіонат світу у 1958-му, 1962-му та 1970 роках.

При цьому є 20 футболістів, яким підкорювався Кубок світу двічі – у тому числі Роналдо, Кафу та Джузеппе Меацца.

У Мессі був єдиний шанс перемогти на чемпіонаті світу із Аргентиною – у 2014 році альбіселесте програли у фіналі Німеччині (0:1 у додатковий час). У свою чергу Криштіану добирався лише до півфіналу – у 2006 році португальці поступилися на цій стадії Франції 0:1.

Зараз Мессі – 30, а Роналду – 33 роки, а це означає, що їм потрібно зіграти щонайменше на трьох Мундіалях, що повторити рекорд Пеле. Незважаючи на усю велич цих футболістів, такий варіант – нереальний.

Кількість голів на одному турнірі

Рекорд – Жуст Фонтен (Франція) – 13

Це напевно саме той рекорд, який не поб’є ніхто і ніколи, не кажучи вже про Мессі чи Роналду.

Жуст Фонтен вписав своє ім’я в історію світового футболу завдяки блискучій грі на чемпіонаті світу у 1958 році, який відбувався у Швеції. Тоді ще 24-річний нападник, який народився у Марокко у франко-іспанській родині, забив 13 голів у 6 поєдинках. Це вдвічі більше, ніж Пеле та німець Гельмут Ран, які записали на свій рахунок по 6 голів.

Завдяки тим голам Франція завоювала бронзу першості, поступившись у півфіналі чудовим бразильцям 2:5 (Фонтен забив один гол), та вигравши у Німеччині у бронзовому фіналі 6:3 (у цьому поєдинку Фонтен відзначився 4 рази).

Пройшло понад 60 років, а досягнення француза залишається неперевершеним. Найближче до нього на ЧС-1970 підібрався німець Герд Мюллер, який забив 10 голів.

Що стосується Мессі та Роналду, то вони забили відповідно 5 та 3 голи за всі свої виступи на світових першостях.

Найбільш віковий гравець, якому вдалося забити гол на першості світу

Рекорд – Роже Мілла (Камерун) - 42 роки

Камерунець Роже Мілла зіграв на своєму першому Мундіалі у 1990 році. Тоді він здивував вболівальників тим, що приїхав в Італію у віці 38 років. Камерун, незважаючи на статус аутсайдера, спромігся обіграти Аргентину (чинного чемпіона світу!) 1:0 у стартовому поєдинку, а потім здолав Румунію 2:0 та із 4 очками (а тоді за перемогу нараховували ще 2 бали) став переможцем групи В. У підсумку африканська команда дісталася чвертьфіналу, а Роже Мілла забив 4 голи на турнірі, ставши за цим показником одним із найкращих.

На наступному чемпіонаті Мілла був на чотири роки старший, тож йому було вже важче. Проте свій гол він таки забив – у ворота збірної Росії. Той матч увійшов в історію як рекордний для ще одного футболіста – Олега Саленка. Екс-гравець київського Динамо у складі росіян забив 5 голів. А Мілла у віці 42 роки вписав своє ім’я в історію.

Мессі та Роналду необхідно зіграти на трьох чемпіонатах, щоб бодай спробувати побити рекорд африканця. Ну або просто опинитися у складі своєї збірної на ЧС-2032. І це притому, що Мессі вже оголошував про те, що завершує свої виступи за альбіселесте. Тож скоріше за все рекорд Мілли спробує побити хтось із менш зіркових футболістів.

Найкращий бомбардир чемпіонатів світу

Рекорд – Мирослав Клозе (Німеччини) – 16.

Клозе грав за Бундестім одразу на чотирьох чемпіонатах світу – у 2002, 2006, 2010 та 2014 роках. За цей час він забив 16 голів, а на домашній першості у 2006-му став найкращим бомбардиром турніру із 5 голами.

Як ми вже писали, Мессі та Роналду забили відповідно по 5 та 3 голи. Враховуючи те, що Ліонель у збірній Аргентини виконує більше асистентські функції, йому буде важкувато забити 12 голів.

Роналду треба ще більше – 14 влучних пострілів. Чи можливо це, враховуючи, що збірна Португалії це далеко не Реал, де Роналду забиває ледь не у кожній грі? Відповідь – очевидна.

Найбільше зіграних фіналів

Рекорд – Кафу (Бразилія) – 3.

Кафу – один із найкращих правих захисників в історії світового футболу. Він пробивався у склад збірної Бразилії чотири рази – у 1994, 1998, 2002 та 2006 роках. У фіналах грав тричі – крім ЧС-2006, коли селесао у чвертьфіналі програли 0:1 Франції.

Кафу єдиний футболіст на планеті, якому вдалося зіграти у трьох вирішальних поєдинках ЧС. При цьому захисникові та його команді вдалося перемогти у двох з них – у 1994-му та 2002-му. Як відомо, у 1998-му бразильці були несподівано розгромлені французами 3:0.

Мессі вдалося лише раз зіграти у фіналі – у 2014-му його Аргентина поступилася у додатковий час Німеччині. Португалія, як ми вже писали, за часів Роналду доходила максимум до півфіналу...

Як відомо, на чемпіонаті світу-2018 збірна Аргентини гратиме у групі D проти Ісландії, Хорватії та Нігерії. Суперники Португалії на стадії групового турніру у рамках квартету В - Іспанія, Марокко та Іран.

За матеріалами Sportskeeda

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