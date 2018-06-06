Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
71 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 21:32
Павелко проти трансляції матчів ЧС-2018 в Україні
Президент ФФУ Андрій Павелко проти трансляції матчів ЧС-2018 в Україні.
Про це він заявив, коментуючи інформацію щодо проекту про заборону телеканалам транслювати Мундіаль.
"Верховна Рада України зацікавлена діяти в інтересах суспільства. Особисто моя позиція - я б не показував ЧС. Це популяризація країни-агресора. ФФУ відмовилася від квоти квитків і акредитацій", - сказав він.
"Верховна Рада має право приймати будь-які законопроекти. Моральні обмеження повинні бути. Це вносить свої моменти", - цитує Павелка Tribuna.com.
Нагадаємо, що Інтер викупив права на трансляцію ЧС-2018 в Україні.
До того ж Інтер уже оприлюднив розклад трансляцій чемпіонату світу.
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