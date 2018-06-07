Екс-форвард Динамо відверто розповів як проводить час у Турції

Артем Кравець

Форвард Кайсеріспор Артем Кравець витрачав 2 тис доларів кожний місяць.

Про це розповів сам футболіст.

"Я якийсь час жив в готелі, за 30 доларів на добу. Це ціна для футболіста місцевої команди. І, звичайно, замовляв в номер поїсти - не буду ж в готелі готувати. Грубо кажучи, у місяць витрачав 2 тисячі доларів"- говорить Артем.

"В Кайсері немає жодного нічного клубу. Сам прикол, що є ресторан на даху нашого готелю, але я там жодного разу не був. Мені якось в номері добре", - зізнався Кравець в інтерв'ю програмі ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Кравець перебрався в Кайсеріспор минулої зими. За ці півроку він взяв участь в 13 матчах місцевої Суперліги, записавши на свій рахунок 3 забиті м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини..