Екс-форвард Динамо відверто розповів як проводить час у Турції
|Артем Кравець
Форвард Кайсеріспор Артем Кравець витрачав 2 тис доларів кожний місяць.
Про це розповів сам футболіст.
"Я якийсь час жив в готелі, за 30 доларів на добу. Це ціна для футболіста місцевої команди. І, звичайно, замовляв в номер поїсти - не буду ж в готелі готувати. Грубо кажучи, у місяць витрачав 2 тисячі доларів"- говорить Артем.
"В Кайсері немає жодного нічного клубу. Сам прикол, що є ресторан на даху нашого готелю, але я там жодного разу не був. Мені якось в номері добре", - зізнався Кравець в інтерв'ю програмі ОТДУШИВДУШУ.
Нагадаємо, Кравець перебрався в Кайсеріспор минулої зими. За ці півроку він взяв участь в 13 матчах місцевої Суперліги, записавши на свій рахунок 3 забиті м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини..
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