Васілій Уткін: Україною правлять мудаки

Історія чемпіонатів світу з футболу – цікава та воістину невичерпна. Особливе місце в ній займають перші турніри – пам'ять про них залишилася тільки на сторінках пожовклих від часу старих газет та дуже рідкісних кадрів кінохроніків. Максимум того, що можна зібрати і ляже в розповідь про перший світовий футбольний форум.