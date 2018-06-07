Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 13:30
Васілій Уткін: Україною правлять мудаки
|Васілій Уткін
Футбольний коментатор Васілій Уткін вважає неправильним рішення Верховної ради заборонити трансляцію матчів ЧС-2018 на території України.
Про що повідомив сам журналіст.
"Україною правлять мудаки. Бідні діти", - написав Уткін у своєму Twitter.
Украиной правят мудаки. Бедные детишки. https://t.co/H4hwdEvdRV— Василий Уткин (@radioutkin) 7 июня 2018 г.
Раніше комітет Верховної Ради схвалив заборону на трансляції заходів із Росії.
Для введення заборони потрібно, щоб депутати проголосували за це в сесійній залі, без рішення комітету голосування проводити не можна.
Нагадаємо, права на показ ЧС викупив Інтер і вже оголосив розклад трансляцій матчів.
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