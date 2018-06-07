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07.06.2018  13:30

Васілій Уткін: Україною правлять мудаки

Васілій Уткін

Футбольний коментатор Васілій Уткін вважає неправильним рішення Верховної ради заборонити трансляцію матчів ЧС-2018 на території України.

Про що повідомив сам журналіст.

"Україною правлять мудаки. Бідні діти", - написав Уткін у своєму Twitter.

Раніше комітет Верховної Ради схвалив заборону на трансляції заходів із Росії.

Для введення заборони потрібно, щоб депутати проголосували за це в сесійній залі, без рішення комітету голосування проводити не можна.

Нагадаємо, права на показ ЧС викупив Інтер і вже оголосив розклад трансляцій матчів.





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