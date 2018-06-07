Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕО

Третій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.



Збірна Бразилії - чемпіон світу-1950 Збірна Бразилії - чемпіон світу-1950

ЧС-1938

Чемпіонат світу з футболу 1938 року

Господарі турніру: Франція.

Строки проведення: 4-19 червня.

Кількість учасників: 15.

Чемпіон: Італія.

Кращий бомбардир: Леонідас (Бразилія) – 8 м'ячів.

Передісторія турніру

Політична ситуація, що склалася в Європі: громадянська війна в Іспанії, агресивні устремління гітлерівської Німеччини, в повітрі стояв запах великої війни, це не могло не накласти свого відбитку й на футбол.

ак, в результаті аншлюсу Австрія перестала існувати як самостійна держава, а кращі гравці її збірної були включені до складу команди Німеччини. Місце австрійців у фінальній частині чемпіонату було запропоновано англійцям, але, оскільки останні від цього відмовилися, збірна Швеції автоматично опинилася відразу в ¼ фіналу.

До того ж країни Південної Америки, протестуючи проти рішення ФІФА вдруге поспіль провести мундіаль в Європі, не взяли участі в турнірі (за винятком Бразилії).

Континенти були представлені таким чином:

Європа – 12 країн.

Південна Америка – 1.

Центральна Америка – 1.

Індонезія – 1.

Вперше і востаннє на чемпіонаті світу виступила колоніальна збірна – команда Голландської Ост-Індії.

Як і чотири роки тому турнір проходив за олімпійською системою.

1/8 фіналу

Швеція – Австрія – технічна перемога збірної Швеції

Швейцарія – Німеччина 1:1 (1:1, 0:0, дод. час: 0:0), перегравання 4:2 (1:2)

Збірна Швейцарії - Збірна Німеччини. 1/8 фіналу. ЧС-1938

Німеччина, яка була одним з фаворитів турніру і посилена австрійськими гравцями, несподівано зазнала поразки від швейцарців. Мабуть, німці недооцінили свого суперника, інакше як пояснити той факт, що в переграванні вони вели 2:0, але в підсумку поступилися з різницею в 2 м'ячі.

Куба – Румунія 3:3 (1:1, 1:1, дод. час: 1:1), перегравання 2:1 (0:1)

Ще одне перегравання було (хто б міг подумати!) в протистоянні збірних Куби і Румунії. Причому кубинці не тільки виглядали гідно, але і змогли перемогти. Як і в першому переграванні, перемога була вольова.

Бразилія – ​​Польща 6:5 (3:1, 1:3, дод. час: 2:1)

Цей матч став одним з найрезультативніших в історії чемпіонатів світу. 6:5 з таким далеко не футбольним рахунком збірна Бразилії перемогла команду Польщі. 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 6:4, 6:5 – ось так розвивалися події в цьому драматичному поєдинку.

ЧС-1938. Бразилія - Польща

У бразильців тричі відзначився Леонідас, який стане найкращим бомбардиром турніру, у поляків покер в активі Ернеста Вілімовського. Але у бразильського форварда виявилися сильніші партнери, які забили три голи, тоді як гравці збірної Польщі допомогли своєму бомбардирові лише єдиним реалізованим пенальті.

Чехословаччина – Голландія 3:0 (0:0, 0:0, дод. час: 3:0)

Незважаючи на великий рахунок, перемога віце-чемпіонів світу не була легкою, адже опір голландців чехословацькі футболісти змогли зломити тільки в додатковий час.

Франція – Бельгія 3:1 (1:1)

І тут боротьба вийшла досить напруженою ​​– третій гол Жан Ніколя провів тільки в середині другого тайму, але й після цього бельгійці не здавалися, проте не змогли навіть скоротити рахунок.

Угорщина – Голландська Ост-Індія 6:0 (4:0)

Єдина в першій стадії зустріч, де переможець не мав ніяких проблем. Результат матчу угорці вирішили в перші півгодини гри, забивши тричі, а решту часу просто бавилися з більш слабким суперником.

Італія – Норвегія 2:1 (1:0, 0:1, дод. час: 1:0)

З несподівано наполегливим опором команди Норвегії зіткнулися діючі чемпіони світу. Тільки в додатковий час удар Сільвіо Піоли приніс італійцям перемогу. Забігаючи вперед, скажу, що це був найважчий матч для Італії на всьому турнірі.

Чвертьфінали

Італія – Франція 3:1 (1:1)

Господарі чемпіонату пручалися італійцям тільки в першому таймі, в другому дубль Піоли приніс Італії заслужену перемогу.

Бразилія – Чехословаччина 1:1 (1:0, 0:1, дод. час: 0:0), перегравання 2:1 (0:1)

Перший матч між цими командами увійшов в історію футболу як «Битва при Бордо». Матч бразильці закінчували удев'ятьох (у них було видалено два гравці), а чехи і зовсім увосьмеро – один гравець був вилучений, основний воротар Франтішек Планічка зламав руку, а кращий бомбардир минулого мундіалю Олдржих Неєдли – ногу.

Відсутність двох провідних гравців і стало головною причиною поразки чехів у переграванні.

Слід трохи відступити від теми. Для любителів поміркувати про те, що зараз, мовляв, грубий та контактний футбол. А ви подивіться хроніку 60-80-х років, благо вона зараз доступна. Як португальці «опікали» Пеле в 66-му, як Шумахер атакував Баттістона в 82-му.

Або згадайте матч, де гравцям однієї команди зламали руку і ногу. Це я до того, що раніше гра була набагато жорсткішою, якщо не сказати жорстокою.

Угорщина – Швейцарія 2:0 (1:0)

Угорці впевнено і спокійно, забивши по м'ячу в кінцівці кожного з таймів, переграли стрибнула вище голови команду Швейцарії.

Швеція – Куба 8:0 (4:0)

Важко сказати щось на захист команди, що програла з таким рахунком, але я все ж...

По-перше, шведи не грали в першому раунді, а кубинці провели два важких матчі і мали всього два дні на відновлення.

По-друге, 4 м'ячі в ворота збірної Куби влетіло в останні 10 хвилин зустрічі.

І, нарешті, в кінцівці першого тайму, за рахунку 0:3, гравець кубинської збірної не зміг реалізувати пенальті, після чого шведи тут же забили четвертий гол. Хтозна, піди команди на перерву за рахунку 1:3, можливо, кубинці, змогли б повернутися в гру.

Півфінали

Угорщина – Швеція 5:1 (3:1)

Шведи не могли чинити гідного опору одній з кращих європейських збірних тіїє епохи, хоча і відкрили рахунок. У відповідь угорці тільки в першому таймі забили тричі, а в другому довершили розгром.

Італія – ​​Бразилія 2:1 (0:0)

Тут все вирішила десятихвилинка на початку другого тайму – Джино Колауссі вразив ворота бразильців на 51-хвилині, а Джузеппе Меацца реалізував пенальті на 60-й. Бразильці на це змогли відповісти лише голом у кінцівці зустрічі.

У цьому матчі не брав участі кращий гравець Бразилії на тому турнірі Леонідас. Доводилося чути версію про те, що тренер приберіг його для фіналу, до потрапляння в який він не сумнівався.

Але в це віриться слабо: як можна бути впевненим у перемозі в півфіналі чемпіонату світу, коли тобі протистоїть діючий чемпіон, до того ж на попередній стадії ти з великими зусиллями обіграв ослабленого відсутністю провідних гравців віце-чемпіона?

Скоріше, справа була в мікропошкодженні, або надмірній втомі Леонідаса. До речі, загальна втома не могла не позначитися на грі Бразилії – вони мали всього один (!!!) день на відпочинок, відновлення і підготовку до півфіналу, коли як італійці – цілих три!

Як дико це звучить сьогодні, і як смішно, знаючи це, слухати пояснення якогось тренера, що виправдовує поразку тим, що у нас було всього чотири дні на підготовку до матчу. Додайте сюди сучасні досягнення в галузі спортивної медицини і той факт, що в ті роки грали без замін.

Матч за 3-е місце

Бразилія – ​​Швеція 4:2 (1:2)

Леонідас вийшов у «втішному» фіналі і в другому таймі забив двічі, принісши своїй країні перші в її історії нагороди чемпіонату світу. Цікаво, що шведи вели 2:0, але не встигли зберегти таку різницю до перерви, а в другому таймі бразильці просто були “на голову” кращими.

Фінал

Італія – Угорщина 4:2 (3:1)

Фінальний матч був виграний італійцями якщо не за явною перевагою, то цілком собі впевнено. Команди обмінялися швидкими голами, після чого Італія так само швидко забила ще і на протязі майже всієї зустрічі тримала угорців на комфортній відстані в два м'ячі.

На цей раз правомірність перемоги італійців ніким не оскаржувалася – вони по ділу і без сторонньої допомоги вдруге поспіль стали чемпіонами світу.

Ну а вся планета попрощалася з чемпіонатами світу на довгих 12 років, що було викликано найстрашнішою війною в історії людства. Правда, тоді про це ще ніхто не знав...





Чемпіонат світу 1950 року запам'ятався одним з найяскравіших поєдинків в історії світового футболу, який для однієї зі сторін став легендарною перемогою, для іншого – справжньою трагедією.

Правда, на відміну він них, у політиків майже вікової давнини вистачало здорового глузду, щоб не проводити світовий футбольний форум у відсталїй африканській країні, або в державі, де температура повітря +45 в липні є нормою.

Чс-1950

Чемпіонат світу з футболу 1950 року

Господарі турніру: Бразилія.

Строки проведення: 24 червня - 16 липня.

Кількість учасників: 16.

Чемпіон: Уругвай.

Кращий бомбардир: Адемір (Бразилія) – 8 м'ячів.

Чемпіони світу 1950 року – збірна Уругваю

Передісторія турніру

Цей чемпіонат став першим післявоєнним турніром, в 1942 і 1946 роках чемпіонати світу з футболу не проводилися зі зрозумілих і далеко не футбольних причин.

На чемпіонат кваліфікувалися 16 команд, проте Туреччина, Шотландія та збірна Індії знялися зі змагань, і, в кінцевому підсумку, в турнірі взяло участь 13 збірних.

Континенти були представлені таким чином:

Європа – 6 країн.

Південна Америка – 5.

Північна Америка – 2.

Славетний стадіон "Маракана"

Вперше в чемпіонаті світу взяли участь англійці. До цього вони не брали участі в мундіалях, вважаючи, що і так всім зрозуміло, чия збірна найсильніша в світі.

Формат чемпіонату світу з футболу 1950 року

В результаті жеребкування команди були розбиті на чотири нерівні групи:

Група 1: Бразилія, Югославія, Швейцарія, Мексика.

Група 2: Іспанія, Англія, Чилі, США.

Група 3: Швеція, Італія, Парагвай.

Група 4: Уругвай, Болівія.

Тут напрошується цілком логічне запитання: а чому не можна було зробити три групи по три команди? Відповідь проста: що знялися з чемпіонату збірні зробили це після процедури жеребкування, а організатори вирішили нічого не змінювати.

До другого етапу виходили переможці кожної групи, які утворювали фінальну пул, де чотири збірні визначали чемпіона світу за коловою системою, граючи кожен з кожним. Таким чином, цей турнір став єдиним в історії, який не передбачав проведення фінального матчу.

Груповий етап

Група 1

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Бразилія 2:0 2:2 4:0 2 1 0 8-2 5 2 Югославія 0:2 3:0 4:1 2 0 1 7-3 4 3 Швейцарія 2:2 0:3 2:1 1 1 1 4-6 3 4 Мексика 0:4 1:4 1:2 0 0 3 4-13 0

У цій групі виступали господарі чемпіонату. Зрозуміло, що вся Бразилія не думала про інший результат чемпіонату, ніж перемога їхньої улюбленої збірної. Бразильці почали з розгрому Мексики 4:0, але потім несподівано зіграли 2:2 зі Швейцарією, і перед третім туром займали друге місце після тріумфувавших в обидвох матчах югославів. Однак вирішальну зустріч Бразилія виграла впевнено і пройшла в наступний етап турніру.

Група 2

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Іспанія 1:0 2:0 3:1 3 0 0 6-1 6 2 Чилі 0:1 2:0 0:1 1 0 2 2-2 2 3 Франція 0:2 0:2 5:2 1 0 2 5-6 2 4 Мексика 1:3 1:0 2:5 1 0 2 4-8 2

В другій групі відбулася головна сенсація чемпіонату. Зійшовши з небес збірна Англії була повна намірів довести всьому світові, що в кращий футбол грають на Британський островах. Самі-то англійці вважали це саме по собі зрозумілим, ось тільки дурна решта світу не хотіла цього визнавати.

Однак уже в другому турі збірна США, складена в основному з любителів, обіграла англійців, а в третьому турі це повторили й іспанці, які, вигравши всі три зустрічі, зайняли перше місце в групі.

Група 3

# Команда 1 2 3 В Н П М О 1 Швеція 3:2 2:2 1 1 0 5-4 3 2 Італія 2:3 2:0 1 0 1 4-3 2 3 Парагвай 2:2 0:2 0 1 1 2-4 1

.

Тут все вирішилося в першому матчі, коли збірна Швеції в наполегливому поєдинку, пропустивши першою, все-таки зуміла перемогти чинних дворазових чемпіонів світу – збірну Італії.

Правда, в складі збірної Італії не було жодного чемпіона світу – адже попередній турнір проходив 12 років тому.

Тут необхідно зазначити і збірну Парагваю, яка, зігравши зі Швецією, внічию мала шанси на перше місце в групі, але італійці, в уже нічого не значущому для себе матчі, не стали відбувати номер і перемогли 2:0.

Група 4

Ну а тут відбувся всього один матч, в якому Уругвай вдосталь познущався над збірною Болівії, відправивши в її ворота 8 м'ячів, по чотири в кожному таймі.

Фінальна група чемпіонату світу з футболу 1950 року

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Уругвай 2:1 3:2 2:2 2 1 0 7-5 5 2 Бразилія 1:2 7:1 6:1 2 0 1 14-4 4 3 Швеція 2:3 1:7 3:1 1 0 2 6-11 2 4 Іспанія 2:2 1:6 1:3 0 1 2 4-11 1

У перших двох матчах фінальної групи бразильці просто не помітили своїх суперників: Швеція була розгромлена 7:1, Іспанія – 6:1. Ці матчі ще більше зміцнили думку “торсиди” в тому, що їхні улюбленці неодмінно стануть чемпіонами світу.

Уругвай, граючи з тими ж командами, домігся куди більш скромного результату: нічия з Іспанією 2:2 і важка перемога над шведами 3:2, причому в обох матчах Уругвай був змушений відіграватися.

Таким чином, все повинно було вирішитися в матчі останнього туру Бразилія – Уругвай, при цьому господарів турніру цілком влаштовувала нічия.

Фінал

Уругвай – Бразилія 2:1 (0:0)

Хоча регламент турніру не передбачав фіналу, цей матч фактично носив статус фінального, з єдиною відмінністю, що одна з команд могла дозволити собі зіграти внічию.

Більше 172!!! тисяч глядачів – така офіційна цифра, яка спирається на число проданих квитків, насправді на матчі були присутні близько 200 тисяч уболівальників.

На початку другого тайму бразильці відкривають рахунок, і, здавалося, що це перемога. Однак уругвайські футболісти були іншої думки. Скьяффіно на 66-й і Альсідес ​​Гіджа на 79-й хвилинах відправили у ворота бразильців два м'ячі і «Маракана», а за нею і вся Бразилія погрузилися в траур.

Після закінчення матчу кудись зникли перші особи бразильської держави, була зім'ята церемонія нагородження, тодішній президент ФІФА Жуль Ріме якось сором'язливо вручив Кубок світу капітанові переможців – Обдуліо Варелі.

22 золоті медалі, що були заздалегідь виготовлені для гравців збірної Бразилії, знищили, а всім гравцям до кінця життя згадували цю поразку.

По країні прокотилася хвиля самогубств і смертей від серцевого нападу. Іноді нам важко це уявити, але це Бразилія – ​​країна, де футбол і життя – поняття нероздільні.

Той матч увійшов в історію світового футболу як «Мараканасо» і досі вважається в Бразилії самим ганебною поразкою, які не змогли перекрити навіть знамениті 1:7 від Німеччини на останньому мундіалі.

Мабуть бразильцям не варто більше проводити у себе чемпіонати світу. Ось на такій трагічній і навіть страшній ноті завершився цей перший післявоєнний чемпіонат.

Невідомий призер 30-го та тріумф італійців у 1934 році. Історія чемпіонатів світу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua