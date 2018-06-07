Верховна Рада не включила в порядок денний питання заборони трансляції ЧС-2018 в Україні

Верховна Рада

Верховна Рада не змогла включити проект постанови про заборону трансляції в Україні матчів чемпіонату світу-2018 року з футболу.

За відповідне рішення проголосували лише 142 народних депутати з 226 необхідних, пише Футбол 24.

Наступний пленарний тиждень засідань українського парламенту припадає на дати, коли ЧС-2018 вже буде відбуватися.

Ця постанова була запропонована 11 травня лідером Радикальної партії Олегом Ляшком, його соратниками Ігорем Мосійчуком та Андрієм Лозовим, та головою фракції Об'єднання Самопоміч Олегом Березюком.

Вона передбачає визнання трансляції в України заходів, які відбуватимуться на території РФ в рамках проведення ЧС-2018, такою, що порушує законні права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України.

Нагадаємо, що 6 червня проект постанови був підтриманий профільним комітетом парламенту.

Раніше повідомлялося, що Павелко проти трансляції матчів ЧС-2018 в Україні.