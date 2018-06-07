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07.06.2018  22:41

Фред травмувався на тренуванні збірної Бразилії. ВІДЕО

Фред

Новачок Манчестер Юнайтед Фред отримав травму в таборі збірної Бразилії.

Проти екс-півзахсника Шахтаря у підкаті зіграв хавбек Реала Каземіро.

Фред завчасно завершив тренування через ушкодження гомілкостопу.

Нагадаємо, що Неймар привітав Фреда з переходом у Манчестер Юнайтед. ВІДЕО





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