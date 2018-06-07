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176 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 22:41
Фред травмувався на тренуванні збірної Бразилії. ВІДЕО
|Фред
Новачок Манчестер Юнайтед Фред отримав травму в таборі збірної Бразилії.
Проти екс-півзахсника Шахтаря у підкаті зіграв хавбек Реала Каземіро.
Фред завчасно завершив тренування через ушкодження гомілкостопу.
Manchester United's newest recruit Fred suffers an ankle injury during training with Brazil 🚑 pic.twitter.com/rGlfjtlRFP— Football Daily (@footballdailyuk) 7 июня 2018 г.
Нагадаємо, що Неймар привітав Фреда з переходом у Манчестер Юнайтед. ВІДЕО
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