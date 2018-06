Фред травмувався на тренуванні збірної Бразилії. ВІДЕО

Новачок Манчестер Юнайтед Фред отримав травму в таборі збірної Бразилії.

Проти екс-півзахсника Шахтаря у підкаті зіграв хавбек Реала Каземіро.

Фред завчасно завершив тренування через ушкодження гомілкостопу.

Manchester United's newest recruit Fred suffers an ankle injury during training with Brazil 🚑 pic.twitter.com/rGlfjtlRFP