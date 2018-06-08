Спікер ВР закликав бойкотувати ЧС-2018
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав міжнародну спільноту та громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який стартує 14 червня в Росії.
Про це він сказав, відриваючи засідання парламенту 8 червня.
"Чемпіонат мав би бути великим спортивним святом для усіх шанувальників футболу… але, на жаль, цього року він проходить у Росії, яка продовжує агресію проти України, і проти Грузії, і проти Молдови. Закликаю всі країни вільного світу та їхніх громадян бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії", – сказав спікер.
Парубій також застеріг усіх українських громадян та громадян цивілізованих країн від поїздок до Росії, через реальну небезпеку бути захопленим у полон російськими терористами, пише pravda.com.ua.
Раніше повідомлялося, що Австралія бойкотуватиме ЧС-2018.
Також була інформація, що Комітет Верховної Ради схвалив заборону на трансляцію ЧС-2018 в Україні.
ЧС-2018
Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕОТретій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
ЧС-2018
Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕОАргентина та Португалія розпочнуть виступи на ЧС-2018 у різних групах, проте мільйони вболівальників будуть порівнювати гру Ліонеля Мессі та Криштіану Роналду з перших днів Мундіалю. Пропонуємо вам поглянути на протистояння двох найкращих футболістів планети з цікавого боку.
ЧС-2018
Невідомий призер 30-го та тріумф італійців у 1934 році. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОІсторія чемпіонатів світу з футболу – цікава та воістину невичерпна. Особливе місце в ній займають перші турніри – пам'ять про них залишилася тільки на сторінках пожовклих від часу старих газет та дуже рідкісних кадрів кінохроніків. Максимум того, що можна зібрати і ляже в розповідь про перший світовий футбольний форум.
|
08.06.2018
Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій