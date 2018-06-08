Спікер ВР закликав бойкотувати ЧС-2018

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав міжнародну спільноту та громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який стартує 14 червня в Росії.

Про це він сказав, відриваючи засідання парламенту 8 червня.

"Чемпіонат мав би бути великим спортивним святом для усіх шанувальників футболу… але, на жаль, цього року він проходить у Росії, яка продовжує агресію проти України, і проти Грузії, і проти Молдови. Закликаю всі країни вільного світу та їхніх громадян бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії", – сказав спікер.

Парубій також застеріг усіх українських громадян та громадян цивілізованих країн від поїздок до Росії, через реальну небезпеку бути захопленим у полон російськими терористами, пише pravda.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Австралія бойкотуватиме ЧС-2018.

Також була інформація, що Комітет Верховної Ради схвалив заборону на трансляцію ЧС-2018 в Україні.