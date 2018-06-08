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08.06.2018  15:44

Півзахисник збірної Аргентини через травму пропустить Мундіаль

Мануель Лансіні

Півзахисник Вест Хема і збірної Аргентини Мануель Лансіні пропустить ЧС-2018 через травму, повідомляє офіційний твіттер збірної Аргентини.

Аргентинець отримав травму на тренуванні команди, у нього діагностовано розрив передньої зв'язки коліна.

Вже найближчим часом головний тренер аргентинців Хорхе Сампаолі повинен визначитися, хто замінить Лансіні в заявці команди на чемпіонаті світу.

Серед можливих перетендентів на зміну Лансіні півзахисник Зеніта Леандро Паредес, гравець Роми Дієго Перотті та футболіст Валенсії Енцо Перес.

Раніше повідомлялося, що гравці збірної Мексики готуються до ЧС-2018 за власною методикою.

Також була інформація, що захисник Динамо не поїде на чемпіонат світу.





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