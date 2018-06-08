Битва при Берні та сходження Короля. Історія чемпіонатів світу. ФОТО
17-річний Пеле забиває у ворота французів. ЧС-1958
Чемпіонат світу з футболу 1954 року
- Господарі турніру: Швейцарія.
- Строки проведення: 16 червня - 4 липня.
- Кількість учасників: 16.
- Чемпіон: ФРН.
- Кращий бомбардир: Шандор Кочиш (Угорщина) – 11 м'ячів.
Відбіркові матчі
Відбір на чемпіонат світу 1954 року запам'ятався деякими моментами. Так, у відбірковій групі № 6 були всього дві команди – Іспанія і Туреччина. Іспанці вдома перемогли 4:1 і поступилися в гостях 0:1. Оскільки різниця м'ячів тоді не враховувалася, був призначений додатковий матч, в якому була зафіксована нічия 2:2, а долю команд вирішив жереб. Пощастило збірній Туреччини.
Британські збірні (Англія, Шотландія, Північна Ірландія, Уельс) розігрували єдину путівку за підсумками чемпіонату Великої Британії, в якому перемогли англійські футболісти.
|Збірна Бразилії
Континенти були представлені таким чином:
- Європа – 12 країн.
- Південна Америка – 2.
- Північна Америка – 1.
- Азія – 1.
Фінальна частина чемпіонату світу з футболу 1954 року
В результаті жеребкування команди були розбиті на чотири групи, по два переможці яких відправлялися в чвертьфінал. Цікаво, що збірні Бразилії, Югославії та Мексики, як і чотири роки тому, виявилися в одній групі, а одна з груп вийшла повністю складеної з європейських команд.
Група 1: Бразилія, Югославія, Франція, Мексика.
Група 2: Угорщина, ФРН, Туреччина, Південна Корея.
Група 3: Уругвай, Австрія, Чехословаччина, Шотландія.
Група 4: Англія, Швейцарія, Італія, Бельгія.
|Кращий бомбардир мудніалю Шандор Кочиш
Але все ж організатори турніру знову намудрували – команди в групі грали не кожна з кожною, а тільки з двома суперниками, через що груповий етап виявився дещо змазаним.
І ще одна дивина. Якщо матч в групі завершувався внічию, то призначалося додатковий час і тільки, якщо команди і в ньому не виявляли переможця, фіксувався мирний результат (позначений в турнірних таблицях * – зірочкою).
Груповий етап
Група 1
|#
|Команда
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бразилія
|1:1*
|- - -
|5:0
|1
|1
|0
|6-1
|3
|2
|Югославія
|1:1*
|- - -
|1:0
|1
|1
|0
|2-1
|3
|3
|Франція
|- - -
|0:1
|3:2
|1
|0
|1
|3-3
|2
|4
|Мексика
|0:5
|- - -
|2:3
|0
|0
|2
|2-8
|0
У цій групі перші два місця дісталися Бразилії та Югославії, які перемогли, відповідно, Мексику і Францію
Останні два матчі в групі Бразилія – Югославія і Франція – Мексика починалися з різницею в 10 хвилин, але перші дві команди знали, що їх при будь-якому розкладі влаштує нічия. Вони в неї і зіграли, навіть і в додатковий час.
Це ще раз до питання до організаторів щодо подібної організації турніру.
|Матч Уругвай – Шотландія
Група 2
|#
|Команда
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Угорщина
|8:3
|- - -
|9:0
|2
|0
|0
|17-3
|4
|2
|ФРН
|3:8
|4:1
|- - -
|1
|0
|1
|7-9
|2
|3
|Туреччина
|- - -
|1:4
|7:0
|1
|0
|1
|8-4
|2
|4
|Південна Корея
|0:9
|- - -
|0:7
|0
|0
|2
|0-16
|0
Додатковий матч за вихід з групи: ФРН – Туреччина 7:3 (3:1)
Тут були першими угорці, розгромивши збірні Туреччини і ФРН із загальним рахунком 17-3.
Німці, в свою чергу перемогли Туреччину 4:1, а ті розгромили збірну Південної Кореї 7:0. Тому довелося грати додатковий матч за вихід в плей-офф, в якому збірна ФРН розгромила Туреччину ще з більшим рахунком, ніж в першому матчі.
|Вболівальники на трибунах ЧС-1954
Група 3
|#
|Команда
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Урунвай
|- - -
|2:0
|7:0
|2
|0
|0
|9-0
|4
|2
|Австрія
|- - -
|5:0
|1:0
|2
|0
|0
|6-0
|4
|3
|Чехословаччина
|0:2
|0:5
|- - -
|0
|0
|2
|0-7
|2
|4
|Шотландія
|0:7
|0:1
|- - -
|0
|0
|2
|0-8
|0
Зате в цій групі все було просто і зрозуміло – Уругвай і Австрія не грали між собою, а збірні Чехословаччини та Шотландії обіграли з «сухими» рахунками.
Група 4
|#
|Команда
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Англія
|2:0
|- - -
|4:4*
|1
|1
|0
|6-4
|3
|2
|Швейцарія
|0:2
|2:1
|- - -
|1
|0
|1
|2-3
|2
|3
|Італія
|- - -
|1:2
|4:1
|1
|0
|1
|5-3
|2
|4
|Бельгія
|4:4*
|- - -
|1:4
|0
|1
|1
|5-8
|1
Додатковий матч за вихід з групи: Швейцарія – Італія 4:1 (1:0)
І, нарешті, цікаві події спостерігалися в останній, четвертій групі. Уже в першому турі команда Швейцарії сенсаційно перемогла збірну Італії – 2: 1, а бельгійці дали справжній бій англійцям. Програючи 3:1 по ходу матчу, вони змогли зрівняти рахунок, а в додатковий час на гол Лофтхауза відповіли своїм м'ячем.
|Матч Швейцарія – Англія
У другому турі Італія розгромила Бельгію 4:1, а англійці з рахунком 2:0 перемогли команду господарів, а тому Швейцарія та команда Італії виборювали другу путівку до плей-офф в додатковому матчі.
Він завершився ще більш переконливою перемогою господарів турніру – 4:1, хоча необхідно відзначити, що третій і четвертий голи швейцарці забили в останні 5 хвилин зустрічі, коли італійські футболісти кинулися відіграватися, оголивши тили.
Чвертьфінали
Якщо стадія групового етапу і викликала багато питань, то стадія плей-офф стала справжнім футбольним бенкетом з великою кількістю яскравих матчів, забитих м'ячів і несподіваних розв'язок.
Австрія – Швейцарія 7:5 (5:4)
Уже перший чвертьфінальний матч увійшов в історію світового футболу як найрезультативніший поєдинок на світових першостях. Ні до, ні після цього на мундіалях не забиває 12 м'ячів в одному матчі.
|Найрезультативніший матч в історії світових першостей
Господарі вели на 19-й хвилині 3:0, але вже до перерви перебували у ролі наздоганяючих. У другому таймі австрійці довели різницю до двох м'ячів, але швейцарські футболісти знову скоротили різницю до мінімуму. Лише на 76-й хвилині Еріх Пробст встановив остаточний рахунок.
У цьому матчі зафіксовано два хет-трики, по одному з кожного боку – Теодор Вагнер у Австрії та Йозеф Хюгі у Швейцарії.
Уругвай – Англія 4:2 (2:1)
У цьому протистоянні діючі чемпіони світу зустрічалися з командою, гравці і вболівальники якої довгий час вважали себе кращими в світі. На цей раз англійцям, остаточно вказали на їхнє місце в світовому табелі про ранги.
Якщо провал збірної Англії на чемпіонаті світу 1950 року ще міг розцінюватися як незрозуміла сенсація, то зараз усі ілюзії, якщо такі у кого й залишалися, були розвіяні. Уругвай переміг упевнено, весь час ведучи в рахунку і тримаючи велику частину матчу англійців на комфортній відстані в два м'ячі.
|Уругвай – Англія
Угорщина – Бразилія 4:2 (2:1)
Поєдинок, який увійшов в історію футболу під власним ім'ям – «Битва при Берні», заслуговує окремої розмови. За рахунок голів Хідегкуті і Кочиша угорці вже до 7-ї хвилині вели 2:0, проте через 11 хвилин Кампуш Сантос відіграв один гол.
У другому таймі команди обмінялися голами, причому угорці зробили це після не обгрунтованого пенальті. Це призвело до зростання напруги на полі, яке вилилося в обопільну грубість. У бразильців було видалено двох гравця, у збірної Угорщини – один, а після фінального свистка на полі почалася масова бійка, до якої підключилися тренери, масажисти і вболівальники. Бійку, яка вже перейшла і в роздягальні, вдалося втихомирити лише після втручання поліції.
|Знаменита "Битва при Берні"
Залишилося лише додати, що останній, четвертий гол угорців в цьому матчі, знову забив Кочиш за 2 хвилини до кінця зустрічі.
ФРН – Югославія 2:0 (1:0)
І лише останній чвертьфінал не запам'ятався нічим примітним – німці перемогли досить спокійно, забивши по голу в дебюті і кінцівці зустрічі.
Півфінали
Угорщина – Уругвай 4:2 (2:0, 0:2, дод. час 2:0)
У цьому матчі угорці зіткнулися із затятим опором Уругваю, хоча, після того, як на 46-й хвилині рахунок став 2: 0 на їхню користь, здавалося, доля матчу вирішена. Однак уругвайці проявили свій знаменитий характер, і в останні 15 хвилин матчу зрівняли рахунок.
Лише в додатковий час два голи кращого снайпера турніру Шандора Кочиша вирішили результат протистояння. Так Уругвай склав свої повноваження чемпіона світу.
|Перемога угорців у півфіналі
ФРН – Австрія 6:1 (1:0)
Другий півфінал пройшов практично без боротьби, хоча і тут роль особистості була велика. Все вирішив хет-трик Фріца Вальтера в період з 54-ї по 64-у хвилину, до цього німці вели з різницею всього в один м'яч.
Матч за 3-е місце
Австрія Уругвай 3:1 (1:0)
Виснажені тяжким протистоянням з угорцями, пригнічені поразкою, екс-чемпіони світу не змогли надати належного опору австрійцям у «втішному» фіналі.
Фінал
ФРН – Угорщина 3:2 (2:2)
|Фінальний поєдинок
Всі чекали чергової перемоги угорців. По-перше, на попередньому етапі вони вже громили своїх суперників по фіналу. По-друге, вони обіграли дві кращі команди минулого першості. По-третє, до складу повернувся Ференц Пушкаш, що пропускав через травму чвертьфінал і півфінал.
І, нарешті, по-четверте, і це головне, угорці були просто краще всіх на цьому чемпіонаті. І тому, коли вони вели в рахунку 2:0 вже до 8-ї хвилини, всі повірили, що це перемога. Мабуть, в числі цих всіх були і самі угорські футболісти.
Але ... Німці – це німці. В ту пору ще не народився Гарі Лінекер, автор крилатого вислову про німців у футболі, але гравці збірної ФРН вже доводили всьому світу його правдивість.
До 18-й хвилині рахунок у матчі уже був 2:2, а на 84-й Хельмут Ран забив вирішальний гол (і свій другий в матчі).
|Збірна ФРН – чемпіон світу 1954
Так збірна Німеччини вперше стала чемпіоном світу з футболу. Щодо команди Угорщини, то це був далеко не кінець великої збірної, від якої ще чекали великих звершень.
Кінець настав два роки по тому і був зовсім не футбольним. «Контрреволюція» в Угорщині була задавлена радянськими танками, і гравці тієї легендарної команди були змушені тікати з країни, часто стаючи підданими інших держав.
Цей турнір був багато в чому революційним – на чемпіонаті світу 1958 року бразильці продемонстрували світові нову тактичну схему і представили майбутнього Короля футболу, а матчі першості вперше транслювалися по телебаченню.
Чемпіонат світу з футболу 1958 року
- Господарі турніру: Швеція.
- Терміни проведення: 8 - 29 червня.
- Кількість учасників: 16.
- Чемпіон: Бразилія.
- Кращий бомбардир: Жюст Фонтен (Франція) – 13 м'ячів
|Господарі турніру – збірна Швеції
Відбірковий турнір
На цей раз у відбіркових матчах взяли участь представники всіх континентів. Правда, одну загальну путівку від Азії і Африки оскаржували всього 12 збірних. У підсумку після численних відмов і знять збірних, на чемпіонат світу повинна була їхати команда Ізраїлю, яка не провела жодного (!) Матчу.
Але за рішенням ФІФА, команда, що не зіграла у відборі, не могла брати участь в чемпіонаті. Тому було прийнято соломонове рішення – в стикові ігри з Ізраїлем відправився Уельс, яка зайняла в своїй відбірковій групі друге місце.
За яким показником вибрали саме валлійців, не зовсім зрозуміло, так як ряд європейських збірних, що зайняли другі місця в своїх групах, мали кращі показники. Але, як би не було, збірна Уельсу перемогла в обох матчах з однаковим рахунком 2:0 і відправилася на свій перший і поки єдиний чемпіонат світу.
|Найкращий снайпер першості – Жюст Фонтен
Від Європи на чемпіонат не змогли пробитися збірні Іспанії та Італії – перші пропустили вперед шотландців, інші – північноірландців. Оскільки на чемпіонат світу пробилася і збірна Англії, цей мундіаль став єдиним, в якому взяли участь всі чотири британські команди.
Від Південної Америки на чемпіонат світу не змогла кваліфікуватися команда Уругваю, які потерпіли принизливої поразки від команди Парагваю з рахунком 0:5.
Континенти були представлені таким чином:
- Європа – 12 країн.
- Південна Америка – 3.
- Північна Америка – 1.
Фінальна частина
В результаті жеребкування групи сформувалися такі квартети:
Група 1: Бразилія, Югославія, Швейцарія, Мексика.
Група 2: Іспанія, Англія, Чилі, США.
Група 3: Швеція, Італія, Парагвай.
Група 4: Уругвай, Болівія.
|Двобій між збірними СРСР та Англії
Варто відзначити, що з точки зору формату це був дуже вдалий турнір – на відміну від перших чемпіонатів склад груп був одинаковим за кількістю команд, і в групах команди грали кожна з кожною, а не так, як це зробили організатори на чемпіонаті світу 1954 року.
Тільки одна відмінність було від сучасних форматів - в разі рівності очок додаткові показники не враховувалися, а між збірними грався додатковий матч.
Груповий етап
Група 1
|#
|Команда
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРН
|2:2
|2:2
|3:1
|1
|2
|0
|7-5
|4
|2
|Північна Ірландія
|2:2
|1:0
|1:3
|1
|1
|1
|4-5
|3
|3
|Чехословаччина
|2:2
|0:1
|6:1
|1
|1
|1
|8-4
|3
|4
|Аргентина
|1:3
|3:1
|1:6
|1
|0
|2
|5-10
|2
Додатковий матч за вихід з групи: Північна Ірландія – Чехословаччина 2:1 (1:1, 0:0, дод. час 1:0)
Уже в першій групі була піднесена сенсація – збірна Північної Ірландії зуміла переграти Чехословаччину і зіграти внічию з командою ФРН, а в додатковому матчі за вихід з групи – повторно перемогти східноєвропейську збірну.
А перше місце залишилося за німцями, які обіграли Аргентину і зіграли внічию з двома іншими європейськими збірними.
|Неймовірна боротьба за брозові нагороди
Група 2
|#
|Команда
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франція
|2:3
|7:3
|2:1
|2
|0
|1
|11-7
|4
|2
|Югославія
|3:2
|3:3
|1:1
|1
|2
|0
|7-6
|4
|3
|Парагвай
|3:7
|3:3
|3:2
|1
|1
|1
|9-12
|3
|4
|Шотландія
|1:2
|1:1
|2:3
|0
|1
|2
|4-6
|1
В другому квартеті все вирішувалося в останньому турі, перед яким Югославія мала 3 очки, Франція і Парагвай – по 2, Шотландія – 1.
У підсумку французи перемогли шотландців, а югослави утримали таку необхідну їм нічию в матчі з Парагваєм. Південноамериканська збірна, програючи по ходу 1:3, зуміла зрівняти рахунок і останні 10 хвилин люто атакувала, прагнучи вирвати перемогу.
Кращий снайпер турніру Жюст Фонтен забивав в кожному матчі, але це робив по низхідній – хет-трик в першому матчі в ворота збірної Парагваю, дубль – югославам і гол збірній Шотландії.
Група 3
|#
|Команда
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Швеція
|0:0
|2:1
|3:0
|2
|1
|0
|5-1
|5
|2
|Уельс
|0:0
|1:1
|1:1
|0
|3
|0
|2-2
|3
|3
|Угорщина
|1:2
|1:1
|4:0
|1
|1
|1
|6-3
|3
|4
|Мексика
|0:3
|1:1
|0:4
|0
|1
|2
|1-8
|1
Додатковий матч за вихід з групи: Уельс – Угорщина 2:1 (0:1)
Господарі чемпіонату забезпечили собі місце в чвертьфіналі після перших двох матчів, перемігши Мексику і Угорщину. Друге місце розігрували між собою Угорщина і Уельс. У другому турі Уельс з середини першого тайму вів у матчі з Мексикою 1:0, але пропустив на 89-й хвилині.
Саме цей гол не дозволив Уельсу випередити збірну Угорщини, але в додатковому матчі британці змогли здобути перемогу, причому вольову.
|Дебютант мундіалю – Пеле
Група 4
|#
|Команда
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бразилія
|2:0
|0:0
|3:0
|2
|1
|0
|5-0
|5
|2
|СРСР
|0:2
|2:2
|2:0
|1
|1
|1
|4-4
|3
|3
|Англія
|0:0
|2:2
|2:2
|0
|3
|0
|4-4
|3
|4
|Австрія
|0:3
|0:2
|2:2
|0
|1
|2
|2-7
|1
Додатковий матч за вихід з групи: СРСР – Англія 1:0 (0:0)
У цій групі виступала збірна СРСР – дебютант чемпіонатів світу, і стартувати довелося матчем з самими родоначальниками футболу. Почали радяньскі футболісти здорово – перший гол збірної на чемпіонатах світу забив Микита Павлович Симонян.
На початку другого тайму Олександр Іванов збільшив розрив у рахунку, але англійці зуміли зрівняти рахунок, причому другий м'яч був забитий ними з пенальті за 5 хвилин до закінчення зустрічі. Ця втрачена перемога згодом сильно відгукнеться команді Гаврила Дмитровича Качаліна. В іншому матчі Бразилія розгромила збірну Австрії 3:0. У другому турі збірна СРСР обіграла Австрію 2:0, а англійці зуміли встояти проти Бразилії.
У третьому матчі СРСР нічого не змогла протиставити команді Бразилії. Радянські гравці повинні були вилітати з турніру, але несподівана допомога прийшла з боку команди Австрії, яка зіграла 2:2 зі збірною Англії.
|Бразилія – СРСР
Уже через день Англія і СРСР зустрілися у вирішальному матчі за вихід з групи. Анатолій Ільїн забив гол в середині другого тайму, який виявився єдиним у матчі.
Стадія плей-офф
Говорячи про те, що з точки зору організації турніру це був найкращий на той момент чемпіонат, з уваги вилетіла та обставину, що це був перший чемпіонат світу, який транслювало телебачення. І при цьому всі (!!!) матчі у всіх чотирьох групах грали в один день в один і той же час!
|Чвертьфінал. Бразилія – Уельс
І якщо на груповій стадії це ще можна було стерпіти, то факт одночасного початку всіх чвертьфіналів і обох півфіналів просто вводить в ступор. Єдине, що може виправдати організаторів – це перший досвід взаємодії великої гри і великого технічного прориву.
Чвертьфінали
Франція – Північна Ірландія 4:0 (1:0)
Північноірландці нічого не могли протиставити чудовому атакувальному потенціалу збірної Франції, пропустивши 4 м'ячі. У французів двічі відзначився Жюст Фонтен.
Бразилія – Уельс 1:0 (1:0)
Бразильці зіткнулися із затятим опором британської команди – тільки на 66-й хвилині Пеле зміг відкрити рахунок. Це був перший гол Короля на чемпіонатах світу.
Швеція – СРСР 2:0 (0:0)
Безсумнівно, на поразку збірної СРСР позначився, додатковий матч з англійцями (ось де відгукнулася страчена в першому турі перемога!). Взагалі, з трьох команд, що грали додаткові матчі, все три зазнали поразки, не зумівши забити жодного гола. І це не дивно, адже перерва між закінченням четвертого і початком п'ятого матчу був менше двох діб.
|Гра між збірними Швеції та СРСР
За цей час радянські футболісти переїхала з Гетеборга в Стокгольм, і, за спогадами гравців була заселена в готель, під вікнами якого всю ніч напередодні матчу велися дорожні роботи із застосуванням будівельної техніки.
У тренерів збірної була можливість поміняти склад, але Гавриїл Качалін зробив ставку на перевірених бійців. У першому таймі збірна СРСР відбилася від атак шведів, а ось відповісти на гол Хамріна в дебюті другої половини сил вже не вистачило. У кінцівці матчу шведи забили другий гол.
ФРН – Югославія 1:0 (1:0)
У цій зустрічі гол Хельмута Рана, забитий на 12-й хвилині виявився переможним, і діючі чемпіони світу пройшли в півфінал.
Півфінали
Швеція – ФРН 3:1 (1:1)
Збірна Швеції провела один з кращих матчів у своїй історії. Німці відкрили рахунок в середині першого тайму, до його кінця шведи встигли відігратися.
Вийшли вперед господарі на 81-й хвилині, а третій гол забили на 88-й, тобто можна сказати, побили німців їхньою ж зброєю – вольова перемога з голами на останніх хвилинах.
Бразилія – Франція 5:2 (2:1)
|Півфінал Бразилія - Франція
Зустріч двох кращих атакуючих ліній очікувалася з великим інтересом, і перша половина зустрічі виправдала очікування – вже до 9-ї хвилини команди обмінялися голами – відзначилися Вава і Фонтен, на 39-й хвилині Діді вивів Бразилію вперед.
А в другому таймі своє вагоме слово сказав Пеле – з 52-ї по 75-у хвилини 17-річний вундеркінд тричі вразив ворота Клода Аббе. Гол Пьянтоні в кінцівці матчу вже нічого не вирішував.
Матч за 3-е місце
Франція – ФРН 6:3 (3:1)
Крім рідкісного за футбольними мірками рахунку, цей матч запам'ятався «покером» Жюста Фонтена, який встановив, мабуть, вічний рекорд результативності у фінальних стадіях чемпіонату світу – 13 м'ячів. Фонтен забивав у всіх шести матчах, тобто середня результативність склала більше двох м'ячів за гру!
Фінал
Бразилія – Швеція 5:2 (2:1)
Перед початком вирішального поєдинку мало хто вірив в перемогу господарів – бразильська збірна, тренер якої, Вісенте Феола, в ході турніру перепробував кілька поєднань гравців, демонструвала чудове взаємодію, ну і, звичайно ж, техніку.
Шведи навіть змогли відкрити рахунок – це зробив Нільс Ліндхольм, але це їм мало допомогло. Уже в першому таймі Вава забив двічі, а до 68-ї хвилини Пеле і Загало довели рахунок до великого. В останню десятихвилинку команди обмінялися голами, встановивши остаточний рахунок.
Треба сказати, що не останню роль в перемозі Бразилії зіграла і нова тактична схема 4-2-4. До цього весь світ грав за системою «дубль-ве»: 3 захисника, два півзахисника і п'ят нападників. Феола ж прибрав одного нападника, що при техніці гравців бразильської збірної не дуже знизило її атакуючий потенціал, а в лінії оборони з'явився додатковий гравець.
Саме з цього чемпіонату і почався пошук нових тактичних схем, який не припиняється і в даний час.
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