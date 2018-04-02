Українського чемпіона Європи відсторонили від змагань через допінг?

Олександр Плешенко

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) тимчасово відсторонила українця Олександра Пелешенка через підозру в порушенні антидопінгових правил.

У його допінг-пробі було виявлено заборонену речовину GHRP-2 - стимулятор гормону росту, повідомляє прес-служба федерації.

Дати взяття проб не повідомляються. Також IWF не даватиме жодних коментарів, поки справа не буде закрита, пише sport-express.ru.

Раніше була інформація, що WADA розслідує можливе існування допінг-системи в Китаї.

Як відомо, Пелешенко є дворазовим чемпіоном Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 85 кілограм.