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214 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 15:36
Українського чемпіона Європи відсторонили від змагань через допінг?
|Олександр Плешенко
Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) тимчасово відсторонила українця Олександра Пелешенка через підозру в порушенні антидопінгових правил.
У його допінг-пробі було виявлено заборонену речовину GHRP-2 - стимулятор гормону росту, повідомляє прес-служба федерації.
Дати взяття проб не повідомляються. Також IWF не даватиме жодних коментарів, поки справа не буде закрита, пише sport-express.ru.
Раніше була інформація, що WADA розслідує можливе існування допінг-системи в Китаї.
Як відомо, Пелешенко є дворазовим чемпіоном Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 85 кілограм.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій