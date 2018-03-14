Ельбрус Тадеєв про бойкот турнірів у Росії: Більш ідіотських рішень поки в житті не бачив

Спортивні збірні України не мають бойкотувати турніри, що проводяться у Росії.

Про це заявив президент Асоціації спортивної боротьби України Ельбрус Тедеєв.

"Це така збочена політика - хто наввипередки швидше прийме більш ідіотське рішення. Ми вже обігнали древніх людей за своєю безглуздістю, ті зупиняли війни заради спортивних змагань", - сказав він.

"Нинішні українські політики все роблять навпаки - більш дурних рішень я поки в своєму житті не бачив. І такі рішення спускаються зверху - від литовців, американців, яких нам нав'язали і які займають керівні крісла в високих кабінетах", - зазначив Тадеєв.

На питання, чи поїде українська команда на чемпіонат Європи до Каспійська, Тадеєв відповів: "Ні не поїдемо, якийсь Джон за нас вирішив, і ми не поїдемо. А те, що на підготовку витрачені мільйони, це нікого не цікавить".

"Хто за це відповість? Річ у тім, непатріотично брати участь в змаганнях у Росії. А підняти в Росії на п'єдесталі прапор України, це що, непатріотично?", - зазначив він.

"Хлопці роками готувалися, зализували травми, хотіли взяти реванш за попередні поразки, це теж нікого не цікавить. І приймає таке рішення якийсь Вася, який краплі поту ні разу не пролив на тренуваннях", - заявив Тадеєв.

"Абсолютно політичне рішення, а наше міністерство вимушене підкорятися. Спалюють всі мости, щоб обрізати будь-які контакти між братніми народами", - цитує Тадеєва Советский спорт.

Раніше була інформація, що збірна України не поїде на етап Кубка світу в Росію.

Крім того, стало відомо, що збірна України також бойкотуватиме етап Кубка IBU в Ханти-Мансійську.