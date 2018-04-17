Відправити українців у Росію: в асоціації боротьби України прийняли резонансне рішення

Відправити збірну України на чемпіонат Європи у російському Каспійську всупереч забороні від міністерства молоді та спорту.

Таке рішення прийняли в Асоціації спортивної боротьби України.

Рішення виконкому Асоціації ухвалене "з метою участі у континентальному чемпіонаті, мінімізації ризиків, що очікують спортивну боротьбу України внаслідок неучасті у цьому заході, та у відповідності до непохитних принципів Олімпізму, положень Олімпійської хартії та Всесвітньої федерації боротьби UWW, враховуючи вимоги наказу Міністерства молоді та спорту України №1554 від 11 квітня 2018 року".

Повідомляється, що АСБУ поновлює заявку на участь у ЧЄ-2018.

Також буде проведено опитування серед борців та тренерів з приводу їх готовності взяти участь в чемпіонаті Європи, і за їх результатами скласти заявку.

В Асоціації заявили, що відповідальність за це рішення буде нести виконуючий обов'язки президента Ростислав Щокін.

Нагадаємо, раніше щодо заборони міністерства їздити у Росію жорстко висловився колишній український борець та народний депутат Ельбрус Тедєєв.