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17.04.2018  21:10

Відправити українців у Росію: в асоціації боротьби України прийняли резонансне рішення

 

Відправити збірну України на чемпіонат Європи у російському Каспійську всупереч забороні від міністерства молоді та спорту.

Таке рішення прийняли в Асоціації спортивної боротьби України. 

Рішення виконкому Асоціації ухвалене "з метою участі у континентальному чемпіонаті, мінімізації ризиків, що очікують спортивну боротьбу України внаслідок неучасті у цьому заході, та у відповідності до  непохитних  принципів Олімпізму, положень Олімпійської хартії та Всесвітньої федерації боротьби UWW, враховуючи вимоги  наказу Міністерства молоді та спорту України №1554 від 11 квітня 2018 року". 

Повідомляється, що АСБУ поновлює заявку на участь у ЧЄ-2018. 

Також буде проведено опитування серед борців та тренерів з приводу їх готовності взяти участь в чемпіонаті Європи, і за їх результатами скласти заявку.

В Асоціації заявили, що відповідальність за це рішення буде нести виконуючий обов'язки президента Ростислав Щокін. 

Нагадаємо, раніше щодо заборони міністерства їздити у Росію жорстко висловився колишній український борець та народний депутат Ельбрус Тедєєв





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