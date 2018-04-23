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23.04.2018  22:11

"Нарешті є морозиво, яким я не забруднюся", - Беленюк елегантно тролить свій колір шкіри. ФОТО

Жан Беленюк

Срібний призер Олімпійських ігор-2016 у Ріо з греко-римської боротьби Жан Беленюк красиво жартує на фейсбуці.

Темношкірий українець виклав фото з чорним морозивом.

"Нарешті з'явилося морозиво, з яким у мене менше шансів забруднитися", - підписав світлину борець.

Нагадаємо, що Беленюк завів Instagram для своєї собаки.





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