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156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 22:11
"Нарешті є морозиво, яким я не забруднюся", - Беленюк елегантно тролить свій колір шкіри. ФОТО
|Жан Беленюк
Срібний призер Олімпійських ігор-2016 у Ріо з греко-римської боротьби Жан Беленюк красиво жартує на фейсбуці.
Темношкірий українець виклав фото з чорним морозивом.
"Нарешті з'явилося морозиво, з яким у мене менше шансів забруднитися", - підписав світлину борець.
Нагадаємо, що Беленюк завів Instagram для своєї собаки.
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