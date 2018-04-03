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13298 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 19:45
Столицю України позбавили важливого міжнародного старту: названо причину
Київ втратив право на проведення кадетського чемпіонату Європи із спортивної боротьби.
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.
Причиною такого рішення Міжнародної федерації боротьби стала "неможливість надання у повній мірі державних гарантій для забезпечення рівних можливостей участі спортсменів усіх без виключення країн – членів Міжнародного Олімпійського Комітету".
Що саме мається на увазі під подібним формулюванням, не повідомляється.
Стало відомо, що першість відбудеться у столиці Македонії Скоп'є - але не у початкові терміни з 21 по 29 квітня, а 14-20 травня.
Нагадаємо, що у Києві з 14 по 20 квітня відбудеться юніорський чемпіонат світу з хокею.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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