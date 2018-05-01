Тренер збірної розповів, чому Беленюку заборонили їхати до РФ

Жан Беленюк

Жану Беленюку заборонили їхати на чемпіонат Європи в російський Каспійськ через його зв'язок зі ЗС України.

Про це розповів тренер збірної України Мурад Саргсян.

"Це було одностайне рішення, сумнівів в команді ні у кого не було. Якщо не брати участь, то не відберешся на чемпіонат світу, на Олімпійські ігри... Політичні проблеми - це тимчасово, ми всі сподіваємося, що скоро все закінчиться", - сказав він.

"Що стосується закону, прийнятого українською Верховною Радою, що спортсменам не можна виступати в Росії, то там все не зовсім так. Не можна їхати за рахунок держави, а за свій рахунок - будь ласка. Ми їхали за свій рахунок, цього заборонити не можуть", - зазначив тренер.

"Чому відсутній Жан Беленюк? Справа в тому, що він пов'язаний зі збройними силами України, а їм дійсно заборонено виступати в Росії", - цитує Саргсяна Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, що нещодавно Беленюк став чемпіоном польської ліги.