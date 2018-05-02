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02.05.2018  21:33

Жданов: На поїздку борців до Росії не було витрачено жодної гривні

Ігор Жданов

На поїздку українських борців до Росії не було витрачено жодної гривні.

Про це заявив Міністр спорту України Ігор Жданов у своєму Фейсбуці.

"У м. Каспійську (Росія) триває чемпіонат Європи з боротьби. На превеликий жаль, всупереч позиції української держави - Асоціація спортивної боротьби України самовільно відправила на ці змагання низку спортсменів і тренерів.

Як міністр та громадянин, вважав і вважаю такі дії неприпустимими! Залишаюсь категорично принциповим та послідовним в своїй позиції – жодної участі штатних збірних команд України у будь-яких змаганнях в Росії, як країні-агресорі. З цією метою був виданий відповідний наказ Міністерства. Хочу окремо наголосити – це не просто моя особиста точка зору. Бойкот змагань в Росії – це консолідована позиція Уряду України, всієї української влади.

Як і запевняв раніше, туристична поїздка окремих українських борців та тренерів до Росії відбувається без жодної фінансової та організаційної підтримки Міністерства молоді та спорту.

Жодної гривні коштів платників податків на це не витрачено. Попереджаю всіх, що ми будемо жорстко відслідковувати такі самовільні подорожі на предмет можливого порушення трудового законодавства спортсменами та тренерами, які є штатними співробітниками Державної установи "Укрспортзабезпечення" та працюють за контрактом з державою.

Відзначу, що до Росії не поїхав основний склад збірної та жоден спортсмен з числа військовослужбовців. Це перші практичні результати дії наказу Мініністерства, наших спільних зусиль з Міністерством оборони України, МВС України та СБУ, щодо убезпечення спортсменів-військовослужбовців від можливих провокацій та неправомірних дій з боку спецслужб країни-агресора.

Дякую всім федераціям з видів спорту, спортсменам і тренерам, які розділяють та підтримують нашу патріотичну та державницьку позицію щодо бойкоту змагань в Росії. Слава Україні!", - підсумував Жданов.

Раніше повідомлялося, що в асоціації боротьби України прийняли резонансне рішення.





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