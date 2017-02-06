Російських атлетів допустять до чемпіонату Європи лише під нейтральним прапором

Участь російських легкоатлетів в чемпіонаті Європи в приміщенні як нейтральних спортсменів можлива при їхній відповідності певним критеріям, які позначені комісією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Про це заявив на прес-конференції глава робочої групи IAAF з питання відновлення членства ВФЛА Руне Андерсен.

Після доповіді комісії WADA про допінг в російській легкій атлетиці IAAF в листопаді 2015 року призупинила членство ВФЛА і усунула росіян від міжнародних стартів.

На даний момент росіяни можуть взяти участь в міжнародних турнірах як нейтральні атлети за умови подання ними відповідних індивідуальних заявок в IAAF, при цьому кожна індивідуальна заявка російських спортсменів має бути схвалена ВФЛА.

"Це можливо, якщо вони відповідатимуть критеріям, встановленим комісією IAAF з цього питання", - відповів Андерсен на питання, чи можуть російські спортсмени взяти участь в чемпіонаті Європи під нейтральним прапором, або про це ще рано говорити.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні в 2017 році відбудеться у Бєлграді в період з 3 по 5 березня, пише Р-спорт.

Раніше повідомлялося, що IAAF тимчасово заборонила зміну спортивного громадянства.