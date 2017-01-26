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26.01.2017  13:53

Фесенко та Гладир стали найкращими у матчах 14-го туру Ліги чемпіонів

Капітан збірної України Кирило Фесенко став найкращим у складі італійського Авеліно у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів ФІБА.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У поєдинку проти литовського Ювентуса Фесенко допоміг своїй команді перемогти, зробивши дабл-дабл. За 28:49 українець набрав 14 очок, 12 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення.

Авеліно (Італія) - Ювентус (Литва) - 74:64

Авеліно посіло друге місце у групі D та продовжить боротьбу в турнірі.

Ще один українець, Сергій Гладир, допоміг Монако перемогти Аріс. Він також став найкращим у складі своєї команди.

За 18:43 хв Гладир набрав 15 очок, 3 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення.

Монако (Франція) - Аріс (Греція) - 80:66

Монако з першого місця у групі A вийшло до наступного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, южненський Хімік припинив виступи у Лізі чемпіонів, посівши останнє місце у групі B.
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