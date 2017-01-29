ЧЄ-2017. У змішаній естафеті Україна на фініші програла срібло Норвегії

Чемпіонат Європи з біатлону в польському Душнікі-Здруй збірна України завершила бронзовою нагородою в змішаній естафеті.

За складом учасників українці мали бути серед претендентів на золото. Жіночу частину збірної України представляли досвідчена Анастасія Меркушина та титулована Юлія Джима, а в чоловіків ібгли Олексанжр Жирний та Руслан Ткаленко.

Пле проблеми в цій гонці Україні принесла її головна надія - Джима. Юля двічі промазала на першій стрільбі і настріляла коло штрафу на другому вогневому рубежі. Завдчуючи добрій швидкості Юля здала естафету четвертою. Але у відрив таки пішла збірна Росії з майже хвилиною фори, щоб без проблем виграла гонку.

Перший етап в української команди досить добре пробігла Меркушина, а далі була стрільба Джими.

Жирний та Ткаленко провели гонку майже ідеально і мало б бути заслужене друге місце. Втім на фінішній прямій срібло в українців відібрала Норвегія.

Нагадаємо, що одиночній змішаній естафеті збірна України фінішувала четвертою.

Чемпіонат Європи з біатлону - 2017

Душнікі-Здруй, Польща

Класична змішана естафета

29 січня

1. Росія (0+6) 1:12:26.0

2. Норвегія (0+9) +36.4

3. Україна(1+6) +37.1

4. Болгарія (0+11) +1:16.4

5. Чехія (0+11) +1:17.4

6. Німеччина (1+11) +1:39.7