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4506 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 6 ]
29.01.2017  15:15

ЧЄ-2017. У змішаній естафеті Україна на фініші програла срібло Норвегії

Чемпіонат Європи з біатлону в польському Душнікі-Здруй збірна України завершила бронзовою нагородою в змішаній естафеті.

За складом учасників українці мали бути серед претендентів на золото. Жіночу частину збірної України представляли досвідчена Анастасія Меркушина та титулована Юлія Джима, а в чоловіків ібгли Олексанжр Жирний та Руслан Ткаленко.

Пле проблеми в цій гонці Україні принесла її головна надія - Джима. Юля двічі промазала на першій стрільбі і настріляла коло штрафу на другому вогневому рубежі. Завдчуючи добрій швидкості Юля здала естафету четвертою. Але у відрив таки пішла збірна Росії з майже хвилиною фори, щоб без проблем виграла гонку.

Перший етап в української команди досить добре пробігла Меркушина, а далі була стрільба Джими.

Жирний та Ткаленко провели гонку майже ідеально і мало б бути заслужене друге місце. Втім на фінішній прямій срібло в українців відібрала Норвегія.

Нагадаємо, що одиночній змішаній естафеті збірна України фінішувала четвертою.

Чемпіонат Європи з біатлону - 2017

Душнікі-Здруй, Польща

Класична змішана естафета

29 січня

1. Росія (0+6) 1:12:26.0
2. Норвегія (0+9) +36.4
3. Україна(1+6) +37.1
4. Болгарія (0+11) +1:16.4
5. Чехія (0+11) +1:17.4
6. Німеччина (1+11) +1:39.7
Коментарі
 — 6
Вася Хребтов _ 29.01.2017 17:53
А Россия первая!
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vizoro _ 29.01.2017 17:02
Владимир Гуторов:
На хворих не ображаюсь, а бажаю скоріше вилікуватись.

До речі, на УП посилання на цю новину розміщене під адекватним тестом. ))
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vizoro _ 29.01.2017 16:59
Владимир Гуторов:
На хворих не ображаюсь і бажаю скоріше вилікуватись.


До речі, на УП стоїть посилання на цю новину з адекватний текстом. ))
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Владимир Гуторов _ 29.01.2017 16:02
vizoro:
Руки повідривати автору цього заголовка!
Третє місце то вже не досягнення?
Собі відірви! Після москальского першого то ганьба!
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formalin _ 29.01.2017 16:01
Це виступ програшний, заголовок вірний - треба було дивитися. А перед тим подивитися склади команд...Мали бути на рівних з ворогом, а Норвегію - безумовно обігравати! І не варто публічно демонструвати обійми з ворогами, до того ж - задопінгованими наркоманами!)))
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