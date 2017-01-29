ЧЄ-2017. У змішаній естафеті Україна на фініші програла срібло Норвегії
Чемпіонат Європи з біатлону в польському Душнікі-Здруй збірна України завершила бронзовою нагородою в змішаній естафеті.
За складом учасників українці мали бути серед претендентів на золото. Жіночу частину збірної України представляли досвідчена Анастасія Меркушина та титулована Юлія Джима, а в чоловіків ібгли Олексанжр Жирний та Руслан Ткаленко.
Пле проблеми в цій гонці Україні принесла її головна надія - Джима. Юля двічі промазала на першій стрільбі і настріляла коло штрафу на другому вогневому рубежі. Завдчуючи добрій швидкості Юля здала естафету четвертою. Але у відрив таки пішла збірна Росії з майже хвилиною фори, щоб без проблем виграла гонку.
Перший етап в української команди досить добре пробігла Меркушина, а далі була стрільба Джими.
Жирний та Ткаленко провели гонку майже ідеально і мало б бути заслужене друге місце. Втім на фінішній прямій срібло в українців відібрала Норвегія.
Нагадаємо, що одиночній змішаній естафеті збірна України фінішувала четвертою.
Чемпіонат Європи з біатлону - 2017
Душнікі-Здруй, Польща
Класична змішана естафета
29 січня
1. Росія (0+6) 1:12:26.0
2. Норвегія (0+9) +36.4
3. Україна(1+6) +37.1
4. Болгарія (0+11) +1:16.4
5. Чехія (0+11) +1:17.4
6. Німеччина (1+11) +1:39.7
На хворих не ображаюсь, а бажаю скоріше вилікуватись.
До речі, на УП посилання на цю новину розміщене під адекватним тестом. ))
На хворих не ображаюсь і бажаю скоріше вилікуватись.
До речі, на УП стоїть посилання на цю новину з адекватний текстом. ))
Руки повідривати автору цього заголовка!
Третє місце то вже не досягнення?
|
27.01.2017
Юлія Джима - чемпіонка Європи 2017 року у спринті. ВІДЕО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua