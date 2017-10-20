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20.10.2017  20:00

Білоруська біатлоністка отримала український паспорт

21-річна біатлоністка Дарья Блашко отримала український паспорт.

Про це повідомив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв’ю "UA:Біатлон".

"Блашко нарешті отримала український паспорт і поїде на останній передсезонний збір з українською командою. Але ще чекаємо на офіційну відповідь білоруської федерації, я в них був минулого тижня, обговорювали це питання", - сказав він.

"В мене є надія, що вона зможе виступати за нас вже в цьому сезоні. Не забувайте, що в Білорусі і президент любить і підтримує біатлон, тому не так все з цим дозволом. Однак, сподіваюсь, що Блашко зможе виступити на етапах кубка світу", - зазначив Бринзак.

Раніше повідомлялося, що у збірної України з біатлону нова форма. 
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