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146 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 20:00
Білоруська біатлоністка отримала український паспорт
21-річна біатлоністка Дарья Блашко отримала український паспорт.
Про це повідомив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв’ю "UA:Біатлон".
"Блашко нарешті отримала український паспорт і поїде на останній передсезонний збір з українською командою. Але ще чекаємо на офіційну відповідь білоруської федерації, я в них був минулого тижня, обговорювали це питання", - сказав він.
"В мене є надія, що вона зможе виступати за нас вже в цьому сезоні. Не забувайте, що в Білорусі і президент любить і підтримує біатлон, тому не так все з цим дозволом. Однак, сподіваюсь, що Блашко зможе виступити на етапах кубка світу", - зазначив Бринзак.
Раніше повідомлялося, що у збірної України з біатлону нова форма.
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