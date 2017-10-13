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16.10.2017  11:22

Промах Ярмоленка в порожні ворота на останніх секундах


Українець Андрій Ярмоленко не забив у порожні ворота на останніх хвилинах за Боруссію в матчі проти Лейпцига.

Його команда в підсумку поступилася 3:2.

За цей матч Ярмоленко отримав оцінку 6.4 бали за версією Whoscored.

Нагадаємо, що Ярмоленко взяв участь у найкращому голі Бундесліги у вересні.

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