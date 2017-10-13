19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 11:22
Промах Ярмоленка в порожні ворота на останніх секундах
Українець Андрій Ярмоленко не забив у порожні ворота на останніх хвилинах за Боруссію в матчі проти Лейпцига.
Його команда в підсумку поступилася 3:2.
За цей матч Ярмоленко отримав оцінку 6.4 бали за версією Whoscored.
Нагадаємо, що Ярмоленко взяв участь у найкращому голі Бундесліги у вересні.
Aubameyang gets in behind, has his arm pulled but hits it right at the keeper. Yarmolenko misses a wide open net #BVB #RBLeipzig #BVBRBL pic.twitter.com/WLCJU8br3p— GolazoJuice (@GolazoJuice) 14 октября 2017 г.
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