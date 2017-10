Промах Ярмоленка в порожні ворота на останніх секундах

Українець Андрій Ярмоленко не забив у порожні ворота на останніх хвилинах за Боруссію в матчі проти Лейпцига.

Його команда в підсумку поступилася 3:2.

За цей матч Ярмоленко отримав оцінку 6.4 бали за версією Whoscored.

Нагадаємо, що Ярмоленко взяв участь у найкращому голі Бундесліги у вересні.

Aubameyang gets in behind, has his arm pulled but hits it right at the keeper. Yarmolenko misses a wide open net #BVB #RBLeipzig #BVBRBL pic.twitter.com/WLCJU8br3p