14 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 14:50
Ломаченко потролив Рігондо на тему радянських мультфільмів
Українець Василь Ломаченко покепкував із майбутнього суперника кубинця Гільєрмо Рігондо, з яким зустрінеться 9 грудня.
Ломаченко нагадав Рігондо його публікацію у Twitter, в якій той написав, що примусить українського боксера відповісти за "кожен російський мультик", який він подивився на Кубі у дитинстві (очевидно, що мова йшла про радянські мультфільми).
Рігондо розмістив скрін-шот із мультфільма про Чєбурашку.
Ломаченко дотепно відповів кубинцю.
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