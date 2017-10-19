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19.10.2017  14:50

Ломаченко потролив Рігондо на тему радянських мультфільмів


Українець Василь Ломаченко покепкував із майбутнього суперника кубинця Гільєрмо Рігондо, з яким зустрінеться 9 грудня.

Ломаченко нагадав Рігондо його публікацію у Twitter, в якій той написав, що примусить українського боксера відповісти за "кожен російський мультик", який він подивився на Кубі у дитинстві (очевидно, що мова йшла про радянські мультфільми).

Рігондо розмістив скрін-шот із мультфільма про Чєбурашку.

Ломаченко дотепно відповів кубинцю.

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