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27.01.2017  21:41

Кличко та Джошуа зустрінуться 31 січня в Нью-Йорку

Ентоні Джошуа та Володимир Кличко 31 січня зустрінуться в Нью-Йорку на прес-конференції, присвяченій своєму майбутньому бою.

Нагадаємо, що сам поєдинок Володимира Кличка з Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні, пише boxingnews.com.ua.

Раніше була інформація, що до бою Кличко - Джошуа місткість стадіону Вемблі буде збільшено до 90 тисяч

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа
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