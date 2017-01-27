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27.01.2017
484 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 21:41
Кличко та Джошуа зустрінуться 31 січня в Нью-Йорку
Ентоні Джошуа та Володимир Кличко 31 січня зустрінуться в Нью-Йорку на прес-конференції, присвяченій своєму майбутньому бою.
Нагадаємо, що сам поєдинок Володимира Кличка з Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні, пише boxingnews.com.ua.
Раніше була інформація, що до бою Кличко - Джошуа місткість стадіону Вемблі буде збільшено до 90 тисяч.
|Володимир Кличко і Ентоні Джошуа
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