Повєтікна виключили ще з одного провідного рейтингу

Російський боксер Алєксандр Повєткін буде виключений з рейтингів Міжнародної боксерської федерації(IBF) за позитивну допінг-пробу.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на президента IBF Деріла Піплза.

Раніше росіянин був виключений з рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC).