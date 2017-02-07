Останнє в розділі
208 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 10:20
Повєтікна виключили ще з одного провідного рейтингу
Російський боксер Алєксандр Повєткін буде виключений з рейтингів Міжнародної боксерської федерації(IBF) за позитивну допінг-пробу.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на президента IBF Деріла Піплза.
Раніше росіянин був виключений з рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC).
— 0
Читай також
|
18.12.2016
Усик нокаутував Мчуну у 9-му раунді. ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua