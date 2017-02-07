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07.02.2017  10:20

Повєтікна виключили ще з одного провідного рейтингу

Російський боксер Алєксандр Повєткін буде виключений з рейтингів Міжнародної боксерської федерації(IBF) за позитивну допінг-пробу.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на президента IBF Деріла Піплза.

Раніше росіянин був виключений з рейтингів Всесвітньої боксерської ради (WBC).
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