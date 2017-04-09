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893 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.04.2017 17:21
Відомий конферансьє Баффер після перемоги Усика розповів світу, чий Крим. ВІДЕО
Знаменитий ринг-анонсер Майкл Баффер відомий своєю коронною фразою, яку виголошує перед кожним боєм: "Let's get ready to rumble!", а також особливою манерою оголошення боксерів.
Під час представлення переможця бою Усик-Хантер, підіймаючи руку українцю, Баффер назвав його місце народження: "Сімферополь, Україна".
Варто відзначити, що таке адекватне сприйняття реальності американця викликало бурю захоплення на трибунах, пише styler.rbc.ua.
Нагадаємо, що в ніч на неділю, 9 квітня, в Меріленді (США) Олександр Усик в 12 раундах здобув перемогу над американцем Майклом Хантером.
Усик захистив чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у важкій вазі.
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06.04.2017
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