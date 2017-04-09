Відомий конферансьє Баффер після перемоги Усика розповів світу, чий Крим. ВІДЕО

Знаменитий ринг-анонсер Майкл Баффер відомий своєю коронною фразою, яку виголошує перед кожним боєм: "Let's get ready to rumble!", а також особливою манерою оголошення боксерів.

Під час представлення переможця бою Усик-Хантер, підіймаючи руку українцю, Баффер назвав його місце народження: "Сімферополь, Україна".

Варто відзначити, що таке адекватне сприйняття реальності американця викликало бурю захоплення на трибунах, пише styler.rbc.ua.

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 9 квітня, в Меріленді (США) Олександр Усик в 12 раундах здобув перемогу над американцем Майклом Хантером.

Усик захистив чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у важкій вазі.