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Бокс. Відомий конферансьє Баффер після перемоги Усика розповів світу, чий Крим. ВІДЕО
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09.04.2017  17:21

Відомий конферансьє Баффер після перемоги Усика розповів світу, чий Крим. ВІДЕО

Знаменитий ринг-анонсер Майкл Баффер відомий своєю коронною фразою, яку виголошує перед кожним боєм: "Let's get ready to rumble!", а також особливою манерою оголошення боксерів.

Під час представлення переможця бою Усик-Хантер, підіймаючи руку українцю, Баффер назвав його місце народження: "Сімферополь, Україна".

Варто відзначити, що таке адекватне сприйняття реальності американця викликало бурю захоплення на трибунах, пише styler.rbc.ua.

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 9 квітня, в Меріленді (США) Олександр Усик в 12 раундах здобув перемогу над американцем Майклом Хантером.

Усик захистив чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у важкій вазі.
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