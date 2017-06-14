В бою Повєткін - Руденко на кону стоятиме титул WBO International

У поєдинку російського супертяжа Алєксандра Повєткіна (31-1, 23 КО) з українцем Андрієм Руденком (31-2, 19 КО), який відбудеться 1 липня в Москві, на кону стоятиме вакантний титул WBO International.

У разі, якщо Повєткін отримає перемогу над 9-м номером рейтингу WBO Руденко і завоює титул WBO International, він може бути включений в рейтинг цієї організації, пише boxingnews.com.ua.

На даний момент Повєткін не входить в рейтинги жодної з провідних боксерських організацій через допінговий скандал.

Раніше стало відомо, що у Росії обіцяють додаткову охорону українцям під час бою Руденка з Повєткіним.