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273 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 21:22
В бою Повєткін - Руденко на кону стоятиме титул WBO International
У поєдинку російського супертяжа Алєксандра Повєткіна (31-1, 23 КО) з українцем Андрієм Руденком (31-2, 19 КО), який відбудеться 1 липня в Москві, на кону стоятиме вакантний титул WBO International.
У разі, якщо Повєткін отримає перемогу над 9-м номером рейтингу WBO Руденко і завоює титул WBO International, він може бути включений в рейтинг цієї організації, пише boxingnews.com.ua.
На даний момент Повєткін не входить в рейтинги жодної з провідних боксерських організацій через допінговий скандал.
Раніше стало відомо, що у Росії обіцяють додаткову охорону українцям під час бою Руденка з Повєткіним.
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