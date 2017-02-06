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06.02.2017  11:20

Кубок світу (юніори). Збірна України виборола "золото" у шпазі

Збірна України у складі Катерини Чорній, Дар'ї Варфоломєєвої, Інни Бровко та Наталі Степанян) завоювала золоті нагороди на етапі Кубка світу серед юніорок у Фінляндії.

У фіналі наші дівчата здолали збірну Італії – 45:39.

На шляху до тріумфу українки перемогли суперниць із Японії (45:33), Франції (45:38) та Ізраїлю (44:42).
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