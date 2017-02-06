Останнє в розділі
Легка атлетика. Килипко була третьою на турнірі в Німеччині
12 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 11:20
Кубок світу (юніори). Збірна України виборола "золото" у шпазі
Збірна України у складі Катерини Чорній, Дар'ї Варфоломєєвої, Інни Бровко та Наталі Степанян) завоювала золоті нагороди на етапі Кубка світу серед юніорок у Фінляндії.
У фіналі наші дівчата здолали збірну Італії – 45:39.
На шляху до тріумфу українки перемогли суперниць із Японії (45:33), Франції (45:38) та Ізраїлю (44:42).
— 0
|
20.02.2016
Харлан виборола золото на етапі Кубку світу у Бельгії. ФОТО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua