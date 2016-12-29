Едуардо: У мене є одна дуже цікава пропозиція, але більше сказати не можу

Екс-нападник Шахтаря Едуардо має доволі цікаву пропозицію щодо продовження кар'єри.

Втім, гравець відмовляється називати клуб, де продовжить виступати.

"Не планую затримуватись у Бразилії довше, ніж два тижні. Однак все залежить від конкретних пропозицій. До Нового року, скоріш за все, ніяких рішень щодо нового клубу не прийму", - зазначив він.

"У мене є одна дуже цікава пропозиція, але я не можу більше нічого сказати про це", – цитує хорвата Футбол 24 з посиланням на Vecernji list.

Раніше Едуардо підтвердив, що не збирається поки що починати тренерську кар'єру.

Раніше Шахтар офіційно підтвердив, що форвард покине клуб.