Останнє в розділі
82 перегляди Версія для друку Коментарі [ 1 ]29.12.2016 18:16
Едуардо: У мене є одна дуже цікава пропозиція, але більше сказати не можу
Екс-нападник Шахтаря Едуардо має доволі цікаву пропозицію щодо продовження кар'єри.
Втім, гравець відмовляється називати клуб, де продовжить виступати.
"Не планую затримуватись у Бразилії довше, ніж два тижні. Однак все залежить від конкретних пропозицій. До Нового року, скоріш за все, ніяких рішень щодо нового клубу не прийму", - зазначив він.
"У мене є одна дуже цікава пропозиція, але я не можу більше нічого сказати про це", – цитує хорвата Футбол 24 з посиланням на Vecernji list.
Раніше Едуардо підтвердив, що не збирається поки що починати тренерську кар'єру.
— 1
Dani Njasha _ 29.12.2016 18:22
що ти бігаєш по клубах як та шльондра. В одному клубі зіграй нормально, а ти вже про інші думаєш, не встиг прийти
|
29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua