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82 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
29.12.2016  18:16

Едуардо: У мене є одна дуже цікава пропозиція, але більше сказати не можу

Екс-нападник Шахтаря Едуардо має доволі цікаву пропозицію щодо продовження кар'єри.

Втім, гравець відмовляється називати клуб, де продовжить виступати.

"Не планую затримуватись у Бразилії довше, ніж два тижні. Однак все залежить від конкретних пропозицій. До Нового року, скоріш за все, ніяких рішень щодо нового клубу не прийму", - зазначив він.

"У мене є одна дуже цікава пропозиція, але я не можу більше нічого сказати про це", – цитує хорвата Футбол 24 з посиланням на Vecernji list.

Раніше Едуардо підтвердив, що не збирається поки що починати тренерську кар'єру.

Раніше Шахтар офіційно підтвердив, що форвард покине клуб.
Коментарі
 — 1
Dani Njasha _ 29.12.2016 18:22
що ти бігаєш по клубах як та шльондра. В одному клубі зіграй нормально, а ти вже про інші думаєш, не встиг прийти
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