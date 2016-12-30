Бешикташ зробив нову пропозицію Шахтарю по Ракицькому

Бешикташ має намір підвищити пропозицію з трансферу центрбека Шахтаря Ярослава Ракицького.

CNN Turk інформує, що Чорні Орли зроблять як мінімум ще одну спробу підписати 27-річного українського футболіста.

Нагадаємо, першу пропозицію Бешикташа у розмірі чотирьох мільйонів євро гірники відхилили. Спочатку, за даними преси, Шахтар просив у турків на два мільйони більше. Потім же і зовсім повісив цінник в 30 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Ракицький провів за Шахтар 19 матчів в усіх турнірах і віддав три асиста. Його діюча угода з нірниками розрахована до кінця наступного року, пише dynamomania.com.