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509 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 14:37
Бешикташ зробив нову пропозицію Шахтарю по Ракицькому
Бешикташ має намір підвищити пропозицію з трансферу центрбека Шахтаря Ярослава Ракицького.
CNN Turk інформує, що Чорні Орли зроблять як мінімум ще одну спробу підписати 27-річного українського футболіста.
Нагадаємо, першу пропозицію Бешикташа у розмірі чотирьох мільйонів євро гірники відхилили. Спочатку, за даними преси, Шахтар просив у турків на два мільйони більше. Потім же і зовсім повісив цінник в 30 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Ракицький провів за Шахтар 19 матчів в усіх турнірах і віддав три асиста. Його діюча угода з нірниками розрахована до кінця наступного року, пише dynamomania.com.
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29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
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