Високі запити по зарплаті Ярмоленка можуть стати проблемою при переході в Наполі

Наполі дійсно хоче придбати Ярмоленка влітку, але його високі запити по зарплаті - це проблема.

Про це повідомив журналіст Gazzetta dello Sport Джанлука Монті, який прокоментував інформацію про інтерес Наполі до вінгера Динамо Андрія Ярмоленка.

"Наполі не зацікавлений в придбанні взимку - тільки влітку. Андрій для неаполітанців - більш пріоритетний варіант, ніж Чічіретті з Беневенто. Високі запити Ярмоленка по зарплаті - проблема", - зазначив він.

"Але в той же час саме Андрій - ідеальна кандидатура на позицію правого вінгера, здатного скласти конкуренцію Хосе Кальєхону ", - розповів Монті, слова якого наводить Трибуна.

У поточному сезоні УПЛ 27-річний хавбек провів 14 матчів і забив 4 голи.