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18 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 22:19
Високі запити по зарплаті Ярмоленка можуть стати проблемою при переході в Наполі
Наполі дійсно хоче придбати Ярмоленка влітку, але його високі запити по зарплаті - це проблема.
Про це повідомив журналіст Gazzetta dello Sport Джанлука Монті, який прокоментував інформацію про інтерес Наполі до вінгера Динамо Андрія Ярмоленка.
"Наполі не зацікавлений в придбанні взимку - тільки влітку. Андрій для неаполітанців - більш пріоритетний варіант, ніж Чічіретті з Беневенто. Високі запити Ярмоленка по зарплаті - проблема", - зазначив він.
"Але в той же час саме Андрій - ідеальна кандидатура на позицію правого вінгера, здатного скласти конкуренцію Хосе Кальєхону ", - розповів Монті, слова якого наводить Трибуна.
У поточному сезоні УПЛ 27-річний хавбек провів 14 матчів і забив 4 голи.
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29.12.2016
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