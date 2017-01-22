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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.01.2017 22:16
Чорноморець запланував контрольний поєдинок з БАТЕ
Під час навчально-тренувального збору в Туреччині 12-го лютого одеський Чорноморець зіграє з борисівським БАТЕ.
Про це повідомляє Прессбол.
Раніше була інформація, що Чорноморець виграв у Миколаєва.
Також повідомлялося, що Чорноморець проведе на зборах в Туреччині 8 контрольних матчів.
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