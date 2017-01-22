Чорноморець запланував контрольний поєдинок з БАТЕ

Під час навчально-тренувального збору в Туреччині 12-го лютого одеський Чорноморець зіграє з борисівським БАТЕ.

Про це повідомляє Прессбол.

Раніше була інформація, що Чорноморець виграв у Миколаєва.

Також повідомлялося, що .