Будківський підписав новий контракт з Шахтарем
Нападник Шахтаря Пилип Будківський продовжив співпрацю з донецьким клубом.
24-річний форвард підписав з Шахтарем новий контракт на 3,5 роки, повідомив агент футболіста Вадим Шаблій.
В последние дни прочитал в прессе много материалов типа "Шахтер" не рассчитывает на Будковского". Хотелось бы опровергнуть эти домыслы. В последние полгода, выступая за "Анжи" Филипп очень прилично проявил себя. Многие специалисты называют его самым перспективным украинским нападающим. Несколько клубов выразили готовность приобрести Будковского на очень хороших финансовых условиях. Ему только 24. И с каждым годом Фил прибавляет в мастерстве, собственном уровне. Но, чтобы прогрессировать, нужно играть. Играть стабильно, постоянно. И Будковский будет играть. На данный момент, не в Украине, на правах аренды. Но вскоре, уверен, - в "Шахтере". "Шахтере", который в него верит и на него рассчитывает. Именно поэтому Филипп Будковский продлил контракт с "Шахтером" на 3,5 года. Поздравляю!
Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ "повертають" Будківського в Анжі.
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25.01.2017
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