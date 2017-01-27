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27.01.2017  16:21

Російські ЗМІ "повертають" Будківського в Анжі

Продовжить виступ за Анжі український нападник Пилип Будківський.

Ввін знову буде орендований у донецького Шахтаря, стверджує Sportbox.ru.

Нагадаємо, Шахтар полетів на збір до Португалії без Будківського.

А згодом з'явилася інформація, що Анжі не планує повертати Пилипа.

 
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