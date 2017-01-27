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115 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 16:21
Російські ЗМІ "повертають" Будківського в Анжі
Продовжить виступ за Анжі український нападник Пилип Будківський.
Ввін знову буде орендований у донецького Шахтаря, стверджує Sportbox.ru.
Нагадаємо, Шахтар полетів на збір до Португалії без Будківського.
А згодом з'явилася інформація, що Анжі не планує повертати Пилипа.
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