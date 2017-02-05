Фанати Райо Вальєкано продовжуть травити Зозулю. У хід пішли листівки з перекресленим зображенням українця. ФОТО

Перед грою 24-го туру другого дивізіону Іспанії між Райо Вальєкано і Альмерією ультрас господарів поля у черговий раз висловилися проти переходу в команду нападника Бетіса Романа Зозулі.

Про це інформує СЭ з посиланням на Marca.

Фанати Райо перед зустріччю роздавали уболівальникам команди листівки з фотографією перекресленого українського гравця у формі клубу.

Нагадаємо, що перед закриттям трансферного вікна футболіст перейшов до "бджіл" на правах оренди, але через добу угода була скасована у зв'язку з вимогою фанатів, які запідозрили Зозулю в прихильності до нацистських поглядів.

Після недавньої зустрічі керівників ліги, клубів і самого Зозулі гравцеві запропонували дограти сезон в Райо Вальєкано. Керівники команди гарантували форвардові особисту безпеку у разі повернення в клуб.

Сам Зозуля вже заявив, що зробив свій вибір і про своє рішення оголосить у понеділок, 6 лютого.