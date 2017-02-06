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06.02.2017  14:42

Фанатам Бетіса не дозволили пронести банери на підтримку Зозулі на тренування

Деякі шанувальники Бетіса намагалися скористатися відкритим тренуванням команди, щоб підтримати Романа Зозулю.

Однак їм не дозволили пронести відповідні банери на трибуни стадіону, де севільська команда проводила це тренування, інформує As.

Після кількох протестів з боку фанатів, до них вийшов Алексіс Трухільо, один з помічників Віктора Санчеса дель Амо.

Він пояснив, що у клубі вважають за краще не відволікати футболістів від тренування подібним чином.

Зазначається, що розмова заспокоїла ситуацію.

Нагадаємо, Бетіс віддав Зоузулю у Райо Вальєкано, але змушений був повернув його через конфлікт з фанатами.

Згодом футболісти Бетіса виступили на підтримку Зозулі.

Чемпіон також публікував думку іспанських ЗМІ, що жодних підстав для звинувачень Романа немає.

 
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